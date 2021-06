NBA Top 10 du jour : John Collins met Joel Embiid sur un poster interdit aux moins de 18

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Onyeka Okongwu a bien failli faire passer une soirée cauchemardesque à Tobias Harris mais les Sixers ont finalement réussi à arracher la victoire à Atlanta.

#9 : Donovan Mitchell a bien failli passer une soirée de rêve avec des tirs qui tombent des quatre coins du parquet (littéralement) mais les Clippers ont finalement réussi à conclure dans cette série.

#8 : qui a dit que Trae Young ne défendait pas ? A l’affût sur les lignes de passe, il s’offre un panier facile en transition.

#7 : Matisse Thybulle reste une référence en terme de défense et il n’a pas volé sa place dans la NBA All-Defensive Second Team cette année. La suite de l’action ? Disons qu’on n’est plus surpris du tout de voir un maillot floqué Curry dégainer à 3-points en première intention avec 20 secondes sur l’horloge…

#6 : Ben Simmons a même des galères pour rentrer ses lay-ups. Heureusement, Furkan Korkmaz est là pour lui sauver la mise.

#5 : dernier Gobert report de la saison, à notre plus grande peine. Alors ce alley-oop entre Joe Ingles et Gobzilla est à savourer.

#4 : Trae Young pensait avoir semé la défense des Sixers mais Joel Embiid veillait au grain et renvoie son ballon tout en haute des tribunes. Wild !

#3 : on retrouve Trae Young, cette fois-ci à la baguette avec une touch-pass magnifique pour Clint Capela dans la peinture. La douceur et la violence, dans la même action.

#2 : il a réalisé le match de sa vie, il fallait bien que l’on retrouve Terance Mann dans ce Top 10 avec une beauté de claquette dunk pour rattraper le fail de Paul George.

#1 : ils n’ont peut-être pas gagné mais les Hawks ont réalisé l’action de la nuit grâce à ce alley-oop entre Trae Young et John Collins qui finit par un gros coup de marteau par-dessus Joel Embiid. Il est pas aviateur pour rien, Johnny.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !