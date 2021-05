La NBA s’est expliquée sur le cas LeBron James : apparemment personne n’a triché, alors pourquoi ce besoin de se justifier ?

Quelques jours après avoir refusé de sanctionner LeBron James pour une violation du protocole sanitaire, la Ligue a cru bon d’étayer un peu ses arguments pour faire face aux doutes des uns et des autres qui affirment que le King a été favorisé. BronBron pas un joueur comme les autres, vraiment ?

C’est la news qui avait affolé un peu la toile juste avant le début des Playoffs : en participant à une soirée promotionnelle pour une marque de tequila, LeBron James avait violé le protocole COVID de la NBA et il était sous le coup d’une sanction potentielle. Un match de suspension, dix jours à la maison ? Bah non, que dalle. L’encre du tweet du Woj était encore mouillée que les commentaires s’enchaînaient en-dessous. De « LeBron est protégé » à « la Ligue veut les Lakers en finale » en passant par le classique « BS » (que vous pouvez tous facilement traduire sur Google Translate), les attaques envers la NBA ne manquaient pas et celle-ci a senti la nécessité de se justifier plus en profondeur pour défendre sa réputation. C’est Mike Bass, en charge de la communication de la Ligue, qui a sorti un communiqué cette nuit pour revenir sur le cas du King.

« Afin de clarifier toute incompréhension restante, LeBron James a brièvement participé à un événement en plein air la semaine dernière, dans lequel les participants devaient être vaccinés ou présenter un test négatif. Dans ces circonstances et après consultation des experts médicaux, il a été déterminé que cette participation n’avait pas créé de risques relatifs à la propagation du COVID 19 et que par conséquent, aucune quarantaine n’était nécessaire. Au cours de cette saison, il y a eu de nombreuses violations similaires des protocoles de santé et de sécurité de la Ligue, et elles ont été traitées avec l’équipe du joueur concerné de la même façon. » « En vertu des règles NBA actuelles, les joueurs vaccinés ont le droit de participer à des activités extérieures, incluant leurs obligations commerciales comme une apparition avec un sponsor ou des séances photo. »

Si on en croit la Ligue, LeBron aurait donc reçu le même traitement que n’importe quel autre joueur. Un concept qui parait parfois dur à croire quand on voit le poids médiatique du King et sa capacité à éviter les coups du sort. Les amateurs de conspiration s’en donneront à cœur joie mais la NBA continuera à expliquer qu’elle est restée droite dans ses bottes. Pourquoi devoir en rajouter, surtout que la situation appartient déjà au passé ? Parce que LeBron James n’est pas n’importe qui non plus. Parce qu’il y aura toujours des personnes qui plaideront qu’il est avantagé à cause de ci ou à cause de ça. Et la pire pub que peut s’offrir la NBA, c’est de jouer le rôle de celle qui influence tout dans l’ombre et truque le suspense. Adam Silver n’est pas bête, il préfère désamorcer une bombe dès le jour 1 plutôt que de voir des screens lui revenir en pleine tête en cas de qualification des Lakers contre les Suns. Vu la victoire convaincante de ces derniers au Game 1, on se dit qu’il ne risque pas grand-chose pour le moment.

La Ligue a sorti le communiqué pour défendre son choix de ne pas sanctionner LeBron James et ça risque de faire parler. Un King trop protégé ? La NBA qui manipule les règles ? On laisse ça aux conspirationnistes et on préfère se concentrer sur le terrain, ce qui nous fait le plus vibrer.

