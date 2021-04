NBA Play-in tournament 2021 : alors, pour ou contre ?! Apéro TrashTalk

Comme vous le savez, cette année, avant les Playoffs, un Play-in tournament comportant les équipes classées 7 à 10 dans chaque conférence va avoir lieu. C’est une vraie nouveauté après l’aperçu de la saison dernière dans la bulle. Et comme souvent avec les nouveautés, y’a du pour et du contre.

On a eu l’avis de Luka Doncic cette semaine, quel est le vôtre ? Le Play-in tournament de la NBA promet un bon gros lot de sel dans plusieurs franchises, et certains sont frontalement opposés à cette nouvelle formule pendant que d’autres sont impatients de voir les matchs décisifs qui auront lieu ! Entre raisons financières, fatigue des joueurs, injustice sportive et envie de drama, vous savez déjà quoi faire : sortez vos meilleurs arguments et votre tablier de Guérande, car c’est l’heure de l’Apéro. Au menu de ce dernier, une explication complète du fonctionnement du Play-in tournament, suivi d’un gros débat sur la pertinence de ce tournoi.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !