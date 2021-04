Isaiah Thomas n’est pas conservé par les Pelicans : merci pour ce moment IT, en espérant te revoir bientôt

Arrivé début avril chez les Pelicans sous forme d’un contrat de dix jours, Isaiah Thomas ne sera finalement pas conservé par la Nouvelle-Orléans. Alors que l’on était heureux lors de son grand retour en NBA, il faudra de nouveau patienter avant d’éventuellement revoir IT.

C’est Andrew Lopez d’ESPN qui a balancé l’info hier soir, Isaiah Thomas part déjà de la Nouvelle-Orléans. La faute notamment à une santé financière pas très optimale pour la franchise du Bayou, qui flirte avec la luxury tax, mais aussi le retour de blessure du rookie Kira Lewis Jr. et celui de Lonzo Ball, qui devrait bientôt retrouver les parquets. La direction préfère ainsi patienter deux semaines pour éventuellement embaucher un joueur ou deux en plus. Un futur retour de Thomas n’est donc pas à exclure, mais les Pels vont étudier le dossier en prenant en compte les bobos de Josh Hart et Nickeil Alexander-Walker. IT, malgré son passage de courte durée, a été très apprécié dans le vestiaire notamment pour sa capacité à communiquer avec les jeunes joueurs.

« De toute ma carrière, je n’ai jamais rencontré un vétéran si reconnaissant d’avoir une opportunité de jouer dans la Ligue. Il a été incroyable ici. […] Cela aura été un privilège de le coacher pendant un court instant. » – Stan Van Gundy, coach des Pelicans

They have 2 weeks before needing to sign another player – on either a 10-day or rest of the year. Because of luxury tax reasons, Pelicans could wait the full 2 weeks before adding someone. (2/3) — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) April 13, 2021

The Pels loved Thomas’ veteran presence and the way he communicated with younger guys while he was with the team. But new injuries to Josh Hart (thumb) and Nickeil Alexander-Walker (high ankle sprain) will factor into who gets brought in for next deal. (3/3) — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) April 13, 2021

De son côté, le joueur continue de chercher activement un nouveau point de chute. Avec les Pels, le meneur de 32 ans a joué trois rencontres et compilé 7,7 points (à 33% au tir dont 25% à 3-points) et 1,7 assist par match en 16 minutes de jeu. Après un an sans avoir joué, il a montré qu’il pouvait toujours apporter une petite contribution en sortie de banc. On parle d’un joueur qui a été All-Star et dans la course pour le MVP une année. Tout ça est évidemment bien loin mais le talent lui est toujours là. Cependant, à l’heure actuelle, aucune franchise ne semble montrer un franc intérêt pour l’ancien chouchou des Celtics. Seule la piste menant aux Pelicans semble pouvoir représenter une possibilité à l’avenir. En attendant un potentiel retour d’IT, les Pels ont engagé via un two-way contract James Nunnally, ailier de 30 ans qui remplacera Will Magnay dans le roster.

Le retour d’Isaiah Thomas aura été de courte durée. On peut espérer le revoir bientôt avec les Pelicans, mais cette pige s’inscrit dans une carrière devenue très compliquée pour IT depuis l’apparition de ses problèmes physiques.

Source texte : ESPN