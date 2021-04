Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur une grosse perf’ du duo Jayson Tatum – Jaylen Brown

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 9 avril, c’est un gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de neuf matchs au menu. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Magic (2,65) – Pacers (1,58)

01h30 : Celtics (1,26) – Wolves (4,45)

01h30 : Knicks (2,05) – Grizzlies (1,91)

02h00 : Hawks (1,88) – Bulls (2,10)

02h00 : Pelicans (3,20) – Sixers (1,43)

03h00 : Nuggets (1,27) – Spurs (4,30)

03h00 : Bucks (1,31) – Hornets (3,90)

04h00 : Clippers (1,13) – Rockets (6,90)

04h00 : Warriors (1,58) – Wizards (2,70)

Le pari qu’on sent bien

Jayson Tatum et Jaylen Brown combinent au minimum 70 PRP (points – rebonds – passes) (1,80) : les Celtics connaissent des hauts et des bas cette saison mais leurs deux ailiers Jayson Tatum et Jaylen Brown font le max pour porter Boston. 25 points – 7 rebonds – 4 passes de moyenne cette année pour le premier, 24 points – 6 rebonds – 3 passes pour le second, autant dire que le duo cartonne pas mal malgré les difficultés des Verts. Et encore une fois, on attend d’eux qu’ils sortent le grand jeu ce soir face une équipe des Wolves qui autorise habituellement de gros cartons. De plus, avec l’absence d’Evan Fournier et un Kemba Walker pas à son meilleur niveau, le duo ne pourra pas se relâcher.

Le combiné à tenter

Les Sixers gagnent chez les Pelicans et les Bucks battent les Hornets (1,87) : pour le combiné du jour, on va la jouer relativement safe en misant sur deux des trois meilleures équipes de l’Est. Les Sixers tout d’abord. Avec le retour de Joel Embiid, Philadelphie possède désormais à nouveau ses meilleurs éléments et les Pelicans ne devraient pas pouvoir leur barrer la route, surtout vu les incertitudes qui règnent à la Nouvelle-Orléans. Non seulement NOLA reste sur quatre défaites en cinq matchs, mais en plus Brandon Ingram et Lonzo Ball sont questionnable pour le match de ce soir. Ça sent pas très bon pour les Pels tout ça, mais ça sent bon pour nous. Les Bucks ensuite, qui reçoivent les Hornets ce vendredi. Oui, Milwaukee est en back-to-back après la défaite d’hier contre Dallas, oui Giannis Antetokounmpo est à l’infirmerie, mais l’équipe de Charlotte est également bien diminuée avec LaMelo Ball, Gordon Hayward et Malik Monk sur la touche. On voit mal les Frelons s’imposer sur le parquet du troisième de l’Est dans ces conditions.

Une petite folie pour finir ?

Les Wizards l’emportent chez les Warriors (2,70) : ça ne va pas fort dans la Baie actuellement. Sept défaites en dix matchs pour Golden State, dur dur. Avec un Bradley Beal qui devrait jouer et un Russell Westbrook qui enflamme les stats, ça peut le faire pour Washington.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

