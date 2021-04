Pau Gasol va faire l’objet d’une série-documentaire sur sa fin de carrière : on est preneur, tant que ça n’évoque pas Villeneuve d’Ascq

Pau Gasol a quitté le monde de la NBA lors de l’été 2019 et dira au revoir l’été prochain à celui du basket, tout simplement. A cette occasion, une série-documentaire centrée sur le déroulé de sa fin de carrière paraitra prochainement. Une très belle façon de dire au revoir à un grand monsieur de ce sport.

C’est le magazine américain Variety qui nous l’apprend, Pau Gasol aura (lui aussi) droit à sa série-documentaire. La série comportera quatre épisodes, et si la production avait démarré en 2019 avant d’être gelée à cause du COVID, elle reprendra néanmoins très prochainement. Une série qui aura pour but de montrer comment le pivot espagnol a vécu ses dernières heures en NBA, notamment marquées par une fracture du pied gauche qui l’a contraint à passer sur le billard. Une situation qui lui avait fait décider de retourner en Europe pour une dernière pige avec le FC Barcelone, l’équipe avec laquelle tout avait commencé, vingt ans plus tôt. On assistera également à sa préparation pour les JO 2020 (ou 2021, enfin bref), la dernière compétition internationale à laquelle il participera. De façon plus globale, ce documentaire servira à montrer tout ce que peut vivre un joueur lorsqu’il décide de mettre un terme à sa carrière. Le choc émotionnel, les soucis physiques, la vie de famille, tels sont les enjeux qui entrent en compte, que ladite carrière eut été glorieuses ou pas, à un niveau de compétition élevé ou non. Un documentaire très introspectif donc, où l’on verra notamment l’Espagnol évoquer Kobe Bryant, qui était pour lui un véritable ami.

Le documentaire sera réalisé par Oriol Bosch, que l’on avait notamment vu à l’œuvre pour le documentaire Andres Iniesta ; The Unexpected Hero, un documentaire biographique sur le footballeur espagnol sorti l’année dernière. Il sera produit par PG Productions – rien à voir avec Paul George -, RTG Features et Think 450, une filiale de la NBPA, l’association des joueurs de NBA. RTG Features est d’ailleurs en train de développer un projet nommé The Line autour de… Charles Barkley et sa vie de consultant TV, ainsi que Promiseland, avec en vedette le dernier rookie de l’année en date, Ja Morant. A l’heure actuelle, on ne sait en tout cas pas encore sur quelle plateforme cette série-documentaire sera disponible et il faudra sûrement attendre un certain temps, qui comprend notamment la fin de la production, pour avoir des premières infos sur sa disponibilité et sa diffusion.

D’ici quelques mois, on aura donc droit à un documentaire consacré à Pau Gasol. Joueur emblématique en NBA, légendaire en Europe et dans le monde entier, disons que la vie lui devait bien ça.

Source texte : Variety