Les Bucks font péter les dollars : qu’est-ce qu’on en pense ? Apéro TrashTalk

C’était l’une des grosses news du week-end dernier. Dimanche, Jrue Holiday a signé une prolongation de contrat XXL avec les Bucks, qui ont sécurisé ce dernier en compagnie de Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo pour les années à venir. Cela valait bien un petit Apéro.

Après avoir prolongé Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo plein pot, c’est maintenant Jrue Holiday qui a eu droit à son gros chèque récemment : un contrat de quatre ans avec une somme pouvant monter jusqu’à 160 millions de dollars. Récupéré au cours de l’intersaison contre une grosse contrepartie, Jrue est désormais lié à Milwaukee jusqu’en 2024 minimum. Les Bucks envoient un message clair à la NBA, c’est avec ce trio Giannis – Middleton – Holiday que Milwaukee veut aller chercher le titre de champion, un choix culotté mais qui apporte surtout son lot de questions. Peut-on parler de Big Three ? Est-ce que ça joue mieux cette année ? Et quelles perspectives sur les mois et années à venir ? Faut qu’on en parle !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !