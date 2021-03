Nike All Star collection Play For The Future : les joueurs étoilés se mettent sur leur 31 à Atlanta

Il n’y aura peut-être pas beaucoup de public pour suivre ce All-Star Game 2021 si particulier à la State Farm Arena d’Atlanta mais ce n’est pas une raison pour arriver en jogging troué et en pantoufles. Retrouvez toute la collection Nike des joueurs étoilés chez notre partenaire Basket4Ballers.

De Kyrie Irving à Paul George en passant par LeBron James et Giannis Antetokounmpo, Nike sera largement représenté sur les planches du match des étoiles ce dimanche. Même si Kevin Durant ne sera pas là pour reformer le trio des Nets avec Uncle Drew et James Harden, ses pompes envoient aussi du bois alors qu’on s’est permis d’ajouter la paire que portera Stephen Curry dans la galerie photos ci-dessus même s’il est chez Under Armour. Vous l’aurez compris, même si les joueurs étaient pour beaucoup un peu réticents avant de se rendre à Atlanta pour le All-Star Game, hors de question de s’y pointer en touriste sans faire un peu de biz. Alors fans dans les tribunes ou pas, chacun représentera sa marque, sneakers aux pieds, en attendant de plus belles fêtes à l’avenir. C’est en tout cas la manière dont on pourrait interpréter le nom de cette nouvelle collection Nike baptisée Play For The Future qui vise en fait à prouver l’engagement environnemental des joueurs. Toujours est-il que les designers se sont fait plaisir, nous régalant par la même occasion. On citera notamment les Nike Kyrie 7 aux couleurs de la pêche si célèbre en Géorgie et nous rappelant le maillot City Edition des Hawks en 2019-20. Par ici, on aime beaucoup aussi la Nike PG5, tant pour sa forme que pour ses couleurs turquoises et on tirera aussi notre chapeau au Greak Freak pour un motif mêlant le vert du Nigéria au bleu de la Grèce, ses deux nations d’origine.

La fiche :

Les grandes-sœurs : la collection Nike du All-Star Game 2020, toujours aussi colorée.

la collection Nike du All-Star Game 2020, toujours aussi colorée. On les imagine déjà à ses pieds : Trae Young pour oublier qu’il a été snobé de son propre All-Star Game, à Atlanta.

Trae Young pour oublier qu’il a été snobé de son propre All-Star Game, à Atlanta. L’occasion parfaite pour les porter : vous aussi, prenez vous pour un All-Star en jouant devant des tribunes vides, pour une fois ça sera presque crédible.

vous aussi, prenez vous pour un All-Star en jouant devant des tribunes vides, pour une fois ça sera presque crédible. On aime : beaucoup de diversité et un big up à Kyrie Irving pour être bien dans le thème de la ville où il jouera.

beaucoup de diversité et un big up à Kyrie Irving pour être bien dans le thème de la ville où il jouera. On aime moins : les signature shoes de Rudy Gobert, c’est pour quand ?

Les paires de la collection Nike des All-Stars NBA 2021 sont disponibles pour un prix de 119,90 à 189,90 euros.

