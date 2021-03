NBA Top 10 du jour : il restait pas une place au Slam Dunk Contest ? C’est pour un ami

C’est l’heure du Top Teeeeeeeeeeeeeen ! Au menu aujourd’hui ? C’est les vacances pour tout le monde, y compris le commentateur habituel qui a laissé sa place pour la peine. Mais même avec des remplaçants à 30 minutes de temps de jeu, la NBA sait nous envoyer du rêve.

#10 : on attaque avec… Trey Lyles, le plus dur n’étant pas forcément d’apprendre à écrire son nom correctement mais plutôt de le repousser loin du cercle. Demandez voir à Darius Bazley ce qu’il en pense.

#9 : Stanley Johnson est arrivé en NBA avec la réputation d’être un vrai buffle incapable à bouger, hier il a compris ce qu’était un vrai buffle quand Robert Williams est monter le contrer. Encore plus solide qu’un mur !

#8 : toujours motivé pour humilier Patrick Beverley, Russell Westbrook était bien inspiré hier soir avec une grosse perf et la victoire des Wizards contre les Clippers, en plus de cette interception conclue par un dunk en transition. Tout seul, comme un grand.

#7 : Jayson Tatum n’a pas aimé que certains remettent en cause son repêchage dans le cinq majeur du All-Star Game, du coup il a mis la misère à Chris Boucher pour montrer ce qui le sépare des mortels.

#6 : Josh Hart n’est pas seulement un incroyable rebondeur pour sa taille, il sait aussi planter des gros tirs de 14 mètres à la sirène. Quel joueur !

#5 : Michael Porter Jr. au contre sur Malcolm Brogdon, Jamal Murray au dunk en contre-attaque, ça va très vite chez les Nuggets.

#4 : Jrue Holiday retrouve sa forme, petit à petit. C’est lui qui signe le game winner de la nuit contre les Grizzlies. Milwaukee lui dit merci !

#3 : il ne peut pas être du bon côté du poster à chaque fois, cette fois Sekou Doumbouya s’est bien fait bouger par Nerlens Noel qui a profité des briques à la place de ses mains pour contrer fort l’ancien Poitevin.

#2 : Russell Westbrook n’a pas été convié au All-Star Game, alors il décide de faire le show pour les fans des Wizards. Petit alley-oops pass pour Davis Bertans, cette équipe de Washington n’est plus du tout la même qu’au début de la saison.

#1 : il n’y aura que trois participants au Slam Dunk Contest cette année. Si la NBA manque d’idées, on lui suggérerait bien d’inviter Isaiah Roby pour montrer ce qu’il sait faire. En plus, ça permettrait à Théo Maledon de faire le déplacement aussi, lui qui abreuve son coéquipier de caviars depuis le début de la saison.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.