NBA Top 10 du jour : Bradley Beal met un peu de soleil dans la saison des Wizards

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 8 février

1986 : Spud Webb termine avec deux 50 pour dominer son coéquipier Dominique Wilkins en finale du Nestle Crunch Slam Dunk.

1986 : Larry Bird remporte le premier concours de tirs de l’histoire de la NBA.

1998 : Michael Jordan devient le plus vieux MVP de l’histoire du All-Star Game en compilant 23 points, 6 rebonds et 8 assists dans son duel face à Kobe Bryant, entre autres, à neuf jours de fêter ses 35 ans.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 8 février

1944 : Stephen Chubin

1956 : Marques Johnson

1970 : Alonzo Morning

1990 : Klay Thompson

1998 : Rui Hachimura

On notera également que c’est aujourd’hui la fête de tous les Jacqueline, Jасkiе, Jасquеttе, Jacquine et Jacquotte. On peut dire que c’est un peu la fête de Jarrett Jack aussi ou pas ?