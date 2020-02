La Trade Deadline 2020 vue par Twitter (et Instagram) : Andre Drummond est bien vénère, et quelque part ça se comprend

Chaque saison, la trade deadline apporte son lot de Shams et Woj Bombs. Des transferts parfois inattendus, parfois logiques, parfois totalement WTF, mais qui rythment toujours cette période de la NBA. Du coup, forcément, les joueurs, principaux concernés par ces changements, réagissent bien souvent sur les réseaux sociaux aux différentes annonces. Florilège de leurs réactions.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

What’s going on? What’s happening? — Joel Embiid (@JoelEmbiid) February 6, 2020

Qu’est-ce qui se passe ici ?

👀 — Enes Kanter (@EnesKanter) February 6, 2020

lol a lot of woj 💣s https://t.co/Rhnlt3Gr3Y — Ja Morant (@JaMorant) February 6, 2020

Beaucoup de Woj Bombs.

There’s a lot of Action going on right now…👀💣 — Trae Young (@TheTraeYoung) February 6, 2020

Il se passe beaucoup de choses en ce moment.

Everybody is a GM today lol Good morning — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) February 6, 2020

Bonjour. Tout le monde est Manager Général aujourd’hui lol.

Belle pioche Miami.

Bruh you’re a legend @andre . My guy sat half the season. Spent time with his family. Promoted his book. Sharpened up his post retirement plans and cashed out 😂✊🏾 respect bruh. — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 6, 2020

Mon frère t’es une légende Andre [Iguodala]. Mon gars s’est reposé la moitié de la saison, a passé du temps avec sa famille, a fait la promotion de son livre, a préparé sa retraite et a gagné de l’argent. Respect mon frère.

Clippers just got super strong. Only way a team can beat them in the playoffs now is if they sign me. — Trevor Booker (@35_Fitz) February 6, 2020

Les Clippers se sont renforcés. La seule possibilité qu’une autre équipe les batte en Playoffs est qu’ils me signent.

THANK YOU HOUSTON 🤘🏾🤘🏾 pic.twitter.com/6bg8FjVYlC — Clint Capela (@CapelaClint) February 7, 2020

MERCI HOUSTON

If there’s one thing I learned about the NBA, there’s no friends or loyalty. I’ve given my heart and soul to the Pistons , and to be have this happen with no heads up makes me realize even more that this is just a business! I love you Detroit… — Andre Drummond (@AndreDrummond) February 6, 2020

Cont… you will always have a special place in my heart! But on to the next @cavs hope your ready! Let’s finish the year off the right way 🦋 — Andre Drummond (@AndreDrummond) February 6, 2020

S’il y a bien une chose que j’ai appris à propos de la NBA, c’est qu’il n’y a pas d’amis ou de loyauté. J’ai donné mon coeur et mon âme pour les Pistons, et la façon dont ça s’est passé m’a fait réaliser encore plus qu’il ne s’agit que d’un business. Je t’aime Detroit, et tu occuperas toujours une place particulière dans mon coeur ! Mais je dois avancer. Cavaliers, j’espère que vous êtes prêts ! Finissons l’année de la meilleure des façons.

Souviens-toi mon fils, ne fais confiance à personne.

# Bonus Instagram

Tous les joueurs ont sorti leur pop-corn pour suivre cette trade deadline comme d’habitude riche en rebondissements et en transferts tous plus surprenants les uns que les autres. En gros, un McCollum admiratif, un Drummond vénère et un Joel Embiid blagueur. Pour avoir un résumé de la trade deadline, c’est ici.