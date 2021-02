Le mois de février 2021 vu par Twitter : Giannis Antetokounmpo hésitait entre basketteur ou humoriste, et il a fait le bon choix

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de janvier.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Damian Lillard s’en prend à ceux qui ne regardent pas assez de matchs selon lui.

As someone that watches A LOT of NBA games … not just highlights and box scores.. it’s obvious that so many ppl who speak on the game don’t really watch. — Damian Lillard (@Dame_Lillard) February 1, 2021

« En tant que personne qui regarde BEAUCOUP de matchs NBA, et pas seulement les highlights et feuilles de matchs… C’est évident que trop de personnes qui parlent de ce sport ne regardent pas vraiment.

# Fred VanVleet qui fait tomber un record de franchise ? C’est DeMar DeRozan qui se montre heureux pour son jeune padawan, sans oublier de taquiner son grand ami Kyle Lowry.

Congrats to my brotha Freddy V! Kyle old ass couldn’t do it. Glad you did champ! Been telling you! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) February 3, 2021

« Bravo à mon frère Freddy V ! Le vieux derche de Kyle ne pourrait pas faire ça. Fier que tu l’aies fait champion ! Je te l’avais dit.

# La fratrie Holiday, au grand complet, en NBA et sur une même photo, ça n’a pas de prix pour Justin.

When backyard dreams become reality, it will never get old. pic.twitter.com/k4BKlQ4dfG — Justin Holiday (@JustHolla7) February 5, 2021

« Quand les rêves d’enfance deviennent réalité. On ne s’en lassera jamais.

# Nous n’avons pas non plus la réponse Draymond… Ça dépasse l’entendement.

Yo why is @KingJames still getting better… how? 🤯🤯🤯 — Draymond Green (@Money23Green) February 5, 2021

« Pourquoi LeBron continue d’être de plus en plus fort ? Et comment ? »

# Embêté par les protocoles commotion et sorti du banc pour la première fois de sa carrière cette saison, Kevin Durant veut jouer et aider ses Nets.

Free me — Kevin Durant (@KDTrey5) February 6, 2021

« Libérez-moi. »

# Les salles de spectacles sont fermées, du coup, Giannis en profite pour nous rappeler le bon vieux temps en se mettant dans la peau d’un humoriste. Dommage que ce soit dans celle de l’éclaté au sol Kev Adams.

I heard Shakira and JLo are not performing because it’s The Weekend…they don’t work on Sunday? — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 8, 2021

« J’ai entendu que Shakira et Jennifer Lopez n’allaient pas assurer le show (NDLR : à la mi-temps du SuperBowl) parce qeu THe Weeknd le fait. Elles ne travaillent pas le dimanche ? »

# Si Tyrese Haliburton ne sait pas quoi faire face à un avatar de jeu-vidéo qui ne lui ressemble pas, orientez-le vers Evan Fournier qui sait bien de quoi il parle.

« J’apprécie mais pouvez-vous enlever cet inconnu de mon maillot ? »

# Visiblement, ce n’est pas pire que Juan Toscano-Anderson qui n’est visiblement même pas connu par Bleacher Report.

Hi, I’m Steph’s teammate 🙋🏽‍♂️, my names Juan. https://t.co/Rmjv7rsI6E — Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) February 12, 2021

« Le coéquipier de Steph savait que ça rentrerait avant même de faire la passe. »

« Bonjour, je suis le coéquipier de Steph, je m’appelle Juan. »

# Après avoir vu le tweet de Draymond Green, LeBron a décidé de faire preuve de clémence et de laisser une chance aux autres êtres humains de cette planète, non sans amuser CJ McCollum.

# Avec du recul mais toujours à chaud, Jamal Murray a bien compris que lui et ses Nuggets avaient bien chié comme il faut l’ultime possession qui aurait pu (et dû ?) permettre au moins d’arracher la prolongation.

« Cet angle… »

Une très belle édition pour ce mois de février grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en mars pour une nouvelle cuvée qu’on espère aussi sympa.