NBA Top 10 du jour : Edmond Sumner est un sacré freak, mais n’oublions pas qu’il a le même prénom que ton grand-père

Pendant votre petit-déj’ ou dans les transports pour aller au boulot, c’est l’heure de mater votre Top 10, comme chaque matin. Au programme aujourd’hui ? Un énorme poster de ton papy, enfin presque.

#10 : le début de l’action de Jordan Clarkson est frais, la fin est absolument dégueulasse, mais au bout ça fait deux points et c’est tout ce qui compte.

#9 : oh ! Jarrett Culver is back ! Voilà, c’était l’un des deux moments de bonheur des Wolves en février. Pour l’autre, envoyez Watanabe au 8 12 12.

#8 : on est parti chercher une raison de ne pas aimer ces Knicks 2020-21, mais on s’est perdu en chemin.

#7 : imagine en cours, les profs t’appellent « Mr Morel quatrième du nom ». Et bien c’est ce genre de bail qu’a vécu Lonnie Walker IV durant sa scolarité.

#6 : ce alley-oop entre Evan Fournier et Mo Bamba nous a fait réécouter ce classique en pleine nuit, true story.

#5 : Joel Embiid s’est souvent fâché cette nuit, et ça a donné ce genre de choses.

#4 : donc Davis Bertans vient d’inventer l’auto-parking-putback. Cet homme nous étonnera toujours.

#3 : et hop, Julius Randle a éliminé T.J. McConnell comme une vulgaire mouche, vous savez, celles qui squattent sur le cul des vaches. De là à dire que Julius est une vache nous n’irons pas sur ce terrain-là, en tout cas voici une belle preuve que l’on peut écrire deux ou trois lignes tout en ne disant quasiment rien d’intéressant.

#2 : Alec Burks a vu passer un Edmond sauvage.

#1 : le combo handle, vitesse, puissance et violence du dunk nous laisse à croire qu’on reverra très vite R.J. Hampton dans les Hamptons le Top 10.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.