Kevin Durant restera capitaine pour le All-Star Game, malgré sa blessure : donc il va choisir les joueurs… avec qui il ne jouera pas ?

C’est quand même un tout petit peu bizarre tout ça. Désigné capitaine de son équipe pour le All-Star Game puisqu’il a été le joueur de la Conférence Est ayant reçu le plus de votes de la part des fans, Kevin Durant souffre néanmoins toujours d’une élongation aux ischio-jambiers de la jambe gauche et sera absent pour le match des étoiles dimanche prochain. Malgré cela, la NBA a informé hier que KD resterait capitaine de son équipe, et que, par conséquent, c’est bien lui qui choisirait « son » équipe lors de la Draft jeudi soir, une équipe avec laquelle il ne jouera donc pas.

Zaho le dit mieux que nous, c’est chelou.

Ce seront donc bien LeBron James et Kevin Durant qui sélectionneront tout à tour des joueurs jeudi soir, lors d’une « Draft » pas du tout scénarisée qui servira à composer les deux équipes qui s’affronteront lors du All-Star Game. Blessé aux ischios KD ne jouera pas, aucun risque pris par les Nets et par le joueur de ce côté-là, mais KD jouera donc quand même les GM de pacotille en direct sur ESPN. Situation un peu ubuesque, un peu comme si Scott Brooks se mettait subitement à dessiner des systèmes pour les Wizards, un peu comme si Lloyd Pierce prenait la parole pour autre chose que pour demander le silence dans le vestiaire des Hawks.

The Nets’ Kevin Durant will act as an All-Star captain even though he is not playing in the game — Marc Stein (@TheSteinLine) February 28, 2021

On rappelle le but du jeu jeudi soir : chaque capitaine choisit un joueur, chacun son tour, en tapant d’abord dans les huit autres titulaires (donc neuf pour le coup), puis ensuite les remplaçants, jusqu’au petit gros que personne ne choisit, et on sait tous que t’as vécu cette situation dans la cour d’école. Avant de savoir qui prendra Domantas Sabonis ou Ben Simmons en dernier on aura donc un œil sur l’une des passes d’arme les plus attendues de la saison même si ça ne rime pas à grand chose et même, donc, si on a encore un peu de mal à comprendre pourquoi le capitanat de la Team Rivers n’a pas été confié à un autre joueur.

Peut-être que c’est finalement… Kyrie Irving qui a fait le forcing car il craignait que personne ne le choisisse si son copain ne le faisait pas, peut-être bien aussi que KD est tellement bien vu par les pontes de la Grande Ligue que ces derniers n’ont tout simplement pas voulu le froisser, quoiqu’il en soit c’est bien le MVP 2014 qui sera en direct et en front avec LeBron jeudi soir. Franchement, quitte à prendre quelqu’un qui ne jouera pas, ils auraient pu nous appeler non ?