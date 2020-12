NBA Preview 2020-21 : les Los Angeles Lakers ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. En ce dernier dimanche avant le début des hostilités, on s’intéresse aux champions en titre.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Place aux champions en titre. Dans la bulle de Mickey, LeBron James et Anthony Davis ont montré qu’ils étaient les patrons en emmenant leur équipe au sommet, et ils n’ont qu’un seul objectif en tête aujourd’hui : faire le doublé en 2021. Pour cela, ils pourront compter sur des nouvelles recrues de qualité, de Dennis Schroder à Montrezl Harrell en passant par Marc Gasol. Pas de doute, l’intersaison des Californiens a été réussie et difficile de désigner un autre favori que les Lakers pour la saison à venir. Maintenant, comme toujours, défendre un titre représente un gros challenge, et ce n’est pas LeBron qui dira le contraire.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».