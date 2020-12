NBA Preview 2020-21 : les San Antonio Spurs ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Aujourd’hui on part dans le Texas, avec l’analyse fine des Spurs !

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Douzième preview et on passe aujourd’hui les Spurs à la moulinette. Un sacré bazar, beaucoup de questions et une réponse assez collective : pour la deuxième saison consécutive les Spurs sont tout sauf assurés de jouer les Playoffs en fin de saison. Y’a des jeunes à faire jouer, des vieux à dégager, un coach à honorer pour sa probable dernière saison en carrière, alors très entre nous les résultats pourraient être bien secondaires. Hâte de voir les skills de la doublette Poeltl/Eubanks dans la raquette, à moins que Trey Lyles ne s’impose, et on vous conseille de ne surtout pas relire cette phrase avant la sieste. Allez, apéro, garanti sans coupure au montage.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».