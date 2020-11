Best of de Kyrie Irving sur les 5 dernières saisons : Cleveland, Boston, Brooklyn, peu importe, le tarif est le même pour la concu

S’il est loin de faire l’unanimité et qu’il reste sur une saison tronquée par les blessures, Kyrie Irving reste l’un des plus grands artistes de la NBA. Le voir sur un parquet, c’est que du bonheur pour les yeux alors on a voulu vous proposer une grosse compilation du bonhomme, qui regroupe les meilleures actions de ses cinq dernières saisons.

Il a beaucoup bougé ces derniers temps l’ami Kyrie, passant de Cleveland à Boston avant d’atterrir du côté de Brooklyn. Il a connu des hauts et des bas et s’est pris beaucoup de critiques dans la tronche mais une chose est sûre, Uncle Drew a enchaîné les highlights, peu importe le maillot qu’il portait sur les épaules et les polémiques qui l’ont accompagné. Vous êtes chauds pour plus de 26 minutes de crossovers, de finitions sublimes, de shoots ultra clutch et de dribbles magiques ? Car c’est exactement ce qu’on retrouve dans cette vidéo XXL. Sans surprise, ça commence avec l’énorme shoot sur la tête de Stephen Curry dans le Game 7 des Finales NBA 2016, et puis ça enchaîne, encore et encore. Du Uncle Drew au top du top, c’est tout simplement régalade. On prévient quand même les parents ou les plus jeunes qui nous lisent, y’a certains passages interdits aux moins de 18 ans.

Presque une demi-heure de highlights version Kyrie Irving, ça c’est le genre de kiff à ne pas rater, surtout en début de week-end. Vivement qu’il retrouve les parquets celui-là, ça commence à faire long…