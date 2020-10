Les highlights de Goran Dragic lors de sa saison All-Star : 2018 ça paraît loin, mais pas tant que ça finalement

Excellent dans la bulle de Disney World et auteur globalement d’une belle campagne 2019-20, Goran Dragic s’est rappelé au bon souvenir de ses meilleures années en NBA. En 2018 par exemple, le Slovène avait participé au All-Star Game pour la seule et unique fois de sa carrière. Retour sur les highlights de cette saison étoilée.

Il a dû attendre 31 ans et sa dixième saison NBA pour participer à la grande messe de février regroupant les meilleurs joueurs du monde. Mais Goran Dragic restera pour toujours le premier Slovène à jouer un All-Star Game, désolé Luka. Certes, il a eu besoin du forfait de Kevin Love pour intégrer la cour des grands. Certes, d’autres candidats à l’époque méritaient peut-être plus (coucou Ben Simmons). Certes, le Dragon a probablement connu des campagnes encore plus abouties que celle de 2017-18. Sauf que c’est bien au cours de cette saison qu’il a évolué dans la Team LeBron du côté de Los Angeles. Auteur de 17,3 points, 4,1 rebonds et 4,8 caviars par match avec des pourcentages de 45-37-80 (tirs, 3-points, lancers francs), le Dragon a aidé Miami à retrouver les Playoffs avec 44 victoires au compteur. Il était à la fois le meilleur marqueur et le meilleur passeur de l’équipe, Dwyane Wade ayant joué une bonne partie de la saison à Cleveland (oui c’est bien arrivé) avant de revenir à South Beach. Durant cette campagne, Goran a également décroché deux titres de meilleur joueur de la semaine. Pas rien quand même.

Presque six minutes de highlights de Goran Dragic version All-Star, ça ne se refuse pas. De la passe, de la feinte, de la pénétration, du shoot… y’a de quoi se régaler avec le gaucher de Miami.