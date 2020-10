Les highlights de jeunesse de Michael Porter Jr. : un homme avec des enfants, sauf qu’il était lui aussi un enfant

29 décembre 2014, Michael Porter Jr. a seize ans et défonce ce jour-là les portes de la fame en envoyant un tomar de la ligne des lancers avec sa petite école de la Father Tolton Regional Catholic High School, Colombus, Missouri. Filmée par un fan, l’action fera le Top 1 de l’émission Sports Center sur ESPN, et la hype Michael Porter Jr. est née.

Trois ans plus tard et après, notamment, un passage sous les ordres d’un certain Brandon Roy, Michael est de retour au pays, accompagnant le paternel qui rejoint pour sa part l’équipe dirigeante des Tigers de Missouri. 37 pions et 15 rebonds de moyenne la saison précédente dans une équipe invaincue, mais cette fois-ci c’est la NCAA, la vraie, et pas rand chose ne sera pardonné à un gamin qui shoote sans le moindre problème mais pas toujours à bon escient, à un gamin pour qui la défense passe en dernier quand il faut faire des choix. Les highlights ci-joints ? Ils ne reflètent malheureusement pas la domination du gamin avec Mizzou car les fans des Tigers ne verront à l’œuvre la machine que… trois petits matchs seulement, la faute à un dos qui fait des siennes et qui privera l’actuel ailier des Nuggets de toute sa dernière saison à l’école. Par chance quelques images subsistent, lors de scrimmages, de matchs de préparation mais aussi lors de rencontres internationales avec les jeunes de Team USA, l’occasion de se rendre compte à quel point le phénomène dominait de la tête et des épaules la concurrence, tant physiquement que techniquement. Pas une preuve de quoi que ce soit hein, mais juste une vidéo old good days qui explique un peu plus la hype qui entourait l’ado il y a encore deux ans.

Allez, magnéto Serge, et on se donne rendez-vous dans quelques années quand la compil des posters du garçon sera une compil NBA de 45 minutes. Deal ?