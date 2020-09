Billy Donovan excité à l’idée de reconstruire une franchise « mythique » : en gros, il veut transformer Zach LaVine en Michael Jordan

Tout juste arrivé à Chicago, Billy Donovan s’est exprimé sur son choix de rejoindre les Bulls après cinq saisons du côté d’Oklahoma City. Le coach a été conquis par l’histoire de la mythique franchise de l’Illinois et accepte donc un projet de rebuild. Après l’échec Jim Boylen, il aura la lourde tâche d’enfin faire progresser les jeunes Taureaux.

Le bruit courait que Billy Donovan avait décidé de quitter le Thunder pour éviter de passer par la case rebuild. Et si le coach est resté flou sur les raisons qui l’ont poussé à quitter OKC, il a en tout cas démenti cette version. En signant à Chicago en début de semaine, on avait déjà bien compris que l’ancien technicien du Thunder n’était pas effrayé par les projets de reconstruction. Les Bulls n’ont connu qu’un premier tour de Playoffs depuis 2015 et sortent d’une troisième saison largement en négatif. 22 victoires pour 43 défaites et une onzième place décevante dans une Conférence Est largement abordable. En début de saison, on pouvait pourtant imaginer les Bulls franchir un cap pour devenir un poil à gratter, mais non. Raté. La faute à qui ? Le coupable désigné est Jim Boylen. Le coach a été viré par la nouvelle direction des Bulls après une saison et demie sans saveur et le nouveau boss Arturas Karnisovas a donc jeté son dévolu sur un autre profil avec un beau contrat à la clé : plus de 24 millions de dollars sur quatre ans, d’après Shams Charania de The Athletic. Et si le chèque a sans doute aidé à convaincre un Billy Donovan convoité, le coach a d’abord évoqué l’histoire de cette franchise mythique pour expliquer son choix à ESPN.

« L’histoire, la franchise, ce que les Bulls ont représenté pour le basket dans le monde entier. C’est une franchise mythique, et participer à sa reconstruction était vraiment très, très tentant et excitant. Je sais qu’il va falloir bosser dur. »

Chicago récupère là un coach plus en adéquation avec le projet par rapport à son prédécesseur Jim Boylen. Difficile de faire pire en même temps mais Donovan a le profil pour faire progresser les jeunes Taureaux : un coach tourné vers le relationnel, un peu plus proche de ses joueurs et doté d’une belle expérience en NCAA où il a gagné deux titres nationaux. De quoi convaincre les dirigeants qu’il est le candidat idéal pour porter vers le haut un roster qui présente quelques atouts pour l’avenir : un pick 4 à la prochaine Draft, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr., Coby White et surtout Zach LaVine. L’arrière de 25 ans sort d’une grosse saison individuelle et va connaître son sixième coach en sept saisons, en espérant un peu de stabilité cette fois. Les Bulls sont en tout cas déjà au boulot dans leur propre bulle à Chicago. Le nouveau coach n’a pas encore pu les rejoindre à cause d’un protocole sanitaire strict, mais a déjà pu échanger avec ses nouveaux joueurs.

Billy Donovan n’est peut-être pas le plus grand technicien de la Ligue mais a accompli de belles choses cette saison avec une équipe du Thunder que l’on attendait pas à ce niveau. Il a maintenant quelques mois devant lui pour préparer au mieux la prochaine saison et faire passer un cap à ces Bulls.

Source texte : ESPN, The Athletic