Marcus Morris a mis sa mandale à Luka Doncic : expulsion, dirty level confirmé, va falloir se faire soigner

Marcus Morris était plutôt bien rentré dans son match. Bon en attaque, agressif en défense, dans la lignée d’une série sous-cotée finalement. Puis à un peu plus d’une minute de la fin du premier quart, les fils se sont une fois de plus touchés dans ce qui sert de cerveau à Cuz’, et c’est une fois de plus Luka Doncic qui en a fait les frais.

« Je joue toujours avec respect pour moi-même et pour mes adversaires. Imaginer que je veuille blesser quelqu’un volontairement me semble complètement fou. Ça fait dix ans maintenant que je joue contre les meilleurs et mes credos sont la morale et le travail. C’est ma manière d’être compétitif à chaque match. »

La quote est signée Marcus Morris, mercredi, à l’époque où il était accusé d’avoir tenté de blesser délibérément Luka Doncic en lui marchant sur la cheville. Pour les âmes trop bonnes ? Le message avait le mérite d’être clair, on passe donc l’éponge et on repasse au jeu, et de toute façon la NBA a d’autres guerres à mener actuellement. Quatre jours plus tard ? Voici donc ce qu’il s’est passé cette nuit, toujours entre les deux nouveaux meilleurs amis du monde :

Les images parlent d’elles-même, la faute n’est pas une faute, c’est une agression. Le trashtalking sur le repli défensif, la manchette, le regard ensuite, absolument tout y est. 1) Je vais te défoncer puis 2) je te défonce et enfin 3) vois comme je t’ai… défendu. La faute en elle-même ? Coup violent sur les cervicales, la nuque qui n’est pas loin, on ne vous fait pas un dessin et ça pique un peu. Les arbitres ne s’y tromperont d’ailleurs pas en éjectant le fautif, allez ciao et pas bon dimanche.

Une nouvelle occasion de pointer le comportement malsain d’un homme qui n’en est pas à son coup d’essai, le comportement spécial également… des Clippers en général (Beverley, Morris et Harrell en tête) qui font décidément tout pour qu’on les déteste. Beef typique en tout cas entre un joueur définitivement dirty et une jeune superstar attisant probablement pas mal de jalousie, et donc pris pour cible comme d’autres avant lui (Durant, Griffin, LeBron pour ne citer qu’eux). Merci au passage à ce phare de Boban Marjanovic qui aura empêché Luka de démarrer son agresseur, probablement de se faire démarrer ensuite, mais qui l’aura surtout empêché de se faire lui aussi expulser et ça, c’est bon pour le moral et pour le basket.

Pour ceux qui ne le savaient pas encore, Marcus Morris est officiellement un garçon violent, et son méfait du jour ne fait que confirmer ce constat. La suite ? Une sanction très probable de la NBA, en espérant que Momo se calme pour la suite des Playoffs.