Dennis Schröder et P.J. Tucker jugés trop tactiles par la NBA : allez hop, 25 000 dollars d’amende chacun, ça calmera les ardeurs

P.J. Tucker et Dennis Schröder se sont tous les deux fait expulser après un drôle de pick-and-roll dans le troisième quart-temps du Game 5 entre le Thunder et les Rockets. Le coup sous la ceinture du meneur d’OKC n’a pas plu à Tucker, qui a pour sa part répondu par une caresse du crane dans la nuque de l’Allemand. La NBA a tranché, et ce sera la même sentence pour les deux joueurs : un retour aux vestiaires qui coûte 25 000 dollars.

C’est un P.J. Tucker énervé qui, entre violence et sensualité, a frotté avant-hier son crâne sur la nuque de Dennis Schröder, un coup de Calgon qui a poussé les arbitres à revoir l’action. Lors de l’annonce de l’expulsion des deux joueurs impliqués, on n’a pas tout de suite compris pourquoi le sixième homme d’OKC se retrouvait lui aussi aux vestiaires, mais la VAR existe et le meneur allemand n’est pas passé entre les mailles du filet. En effet, comme durant toute la soirée, Dennis le Vice courait après James Harden, avant de se prendre un écran illégal de P.J. Tucker et de laisser son avant-bras traîner entre les jambes de ce dernier. Un mouvement un peu bizarre qui a littéralement cassé les cou*lles d’un Tucker parti immédiatement en tête contre nuque avec le potentiel meilleur sixième homme de l’année. Bref, une séquence étrange qui n’a pas vraiment plu à la NBA : les arbitres ont tout d’abord renvoyé les deux joueurs aux vestiaires, qui écopent en plus de 25 000 dollars d’amende chacun, d’après ESPN. La ligue a également considéré que le mouvement de Tucker ne remplissait pas les critères d’un coup de tête, passable de suspension, et les deux joueurs pourront donc se retrouver dès ce soir.

Dominé toute la soirée par des Rockets qui profitaient du retour de Russell Westbrook, le Thunder a perdu au change avec cette double expulsion, abandonnant tout espoir de comeback dans ce match. Seul joueur d’OKC en forme de la soirée (19 points à la mi-temps), Schröder a laissé derrière lui une attaque apathique où les fantômes Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander observaient Luguentz Dort perdre un concours à 3-points contre lui-même. Bref, Billy Donovan a vite compris qu’il faudrait aller se racheter lors du Game 6 pour décrocher une ultime chance de passer le premier tour et les deux équipes vont donc se retrouver cette nuit pour un match décisif. Le meneur d’OKC a en tout cas expliqué que son geste n’était pas intentionnel, mais pas sûr que P.J. Tucker ne le voit du même œil. Des retrouvailles entre les deux nouveaux copains qui risquent de pimenter encore plus ce prochain match, synonyme de première balle de match pour les joueurs de Houston.

50 000 dollars de plus dans les poches de la NBA qui n’a donc guère apprécié les caresses des deux coupables. Un peu plus de sérieux sur les gestes barrières s’il vous plait messieurs, et rendez-vous cette nuit pour le Game 6.

Source texte : ESPN