NBA Top 5 du jour : T.J. McConnell en mode YOLO à Orlando, Mickey a kiffé !

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.



Vous connaissez T.J. McConnell ? Vous avez sans doute déjà entendu parler du meneur remplaçant d’Indiana, mais ce n’est pas vraiment le genre de joueur qui fait la une en NBA. Sauf qu’aujourd’hui, c’est bien lui la vedette du Top 5. S’il n’est qu’en troisième position du classement, il a régalé avec une passe dans le dos et les… genoux à terre. Oui, le mec s’est cru dans NBA Street version Orlando. Outre T.J., on a également du Jayson Tatum, du Luguentz Dort, du cowboy et du cactus.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour l’Acte 6, pour monter en température mais pas trop, faudrait pas qu’on reste à la porte de la bulle.