Taurean Prince forfait à son tour pour la reprise : à ce rythme-là les Nets vont finir par rappeler Kerry Kittles

Du côté de Brooklyn, les Nets vont bien profiter de la piscine et des différents loisirs disponibles dans leur hôtel mais sur le plan sportif, les forfaits s’enchaînent. Le dernier en date ? Celui de Taurean Prince qui a contracté le virus et qui ne sera pas non plus du voyage à Orlando.

Mais en fait… Qui seront les cinq joueurs présents dans le starting five des Brooklyn Nets pour le premier match face au Magic d’Orlando ? Allez, mouillons-nous. Jarrett Allen sera le titulaire au poste 5, Joe Harris et Caris Levert évolueront à l’aile et à l’arrière. Mais après ? C’est compliqué hein, surtout que jouer avec trois joueurs seulement n’est pas autorisé, et on se dit finalement qu’inviter les Knicks à leur place… aurait pu être cool. Kevin Durant est absent, Kyrie Irving continue ses études d’astronomie, Wilson Chandler préfère rester auprès des siens, et en plus de ça les Nets ont malheureusement été touché par le virus. Résultat, plusieurs tests positifs à Brooklyn. Spencer Dinwiddie a d’ores et déjà annoncé qu’il serait forfait pour Orlando, DeAndre Jordan est lui aussi (très) susceptible de manquer à l’appel pour le voyage en Floride. Petit conseil aux fans des Nets, préparez-bien votre stock de mouchoirs. Woj Bomb version sad news, Taurean Prince a été testé positif au COVID-19 et ne sera lui non plus pas autorisé à rejoindre Orlando.

Brooklyn Nets forward Taurean Prince has tested positive for the coronavirus and will sit out the NBA’s restart in Orlando, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 7, 2020

C’est vrai que ça commence à faire beaucoup et on risque de vite se retrouver avec une équipe de Pro B à Brooklyn. Jacque Vaughn pourrait peut-être même remettre ses sneakers et faire entraîneur-joueur, Bill Russell style. Car les options au poste de meneur sont assez minces etTyler Johnson sera sûrement le candidat idéal. Associer Tyler Johnson et candidat idéal pour un poste de titulaire dans une équipe NBA, ça c’est fait. Sur le poste d’ailier-fort ? Y’a de l’écho, au moins autant que dans la case pivot des Rockets. Sean Marks a encore trois spots de disponible pour compléter son roster, la priorité sera de trouver un ou plusieurs ailiers-forts avec – au moins – un calibre G League. Youplaboum. Justin Anderson ou Rodion Kurucs pourront néanmoins dépanner sur quelques minutes, pas trop non plus merci. La lutte pour la huitième place à l’Est s’annonce en tout cas incroyable tant ce duel entre les Fake Nets et les Ugly Wizards promet d’être haletant car on rappelle que coté Sorciers John Wall est encore en vacances et Bradley Beal s’est blessé à l’épaule. Quelle belle époque.



Jacque Vaughn va devoir nous régaler au coaching, trouver des idées originales et tenter d’impressionner la galerie pour multiplier ses chances de garder la place de coach pour la saison prochaine. C’est pas gagné comme dirait l’autre.



Source texte : ESPN