Les meilleurs pivots de la saison NBA 2019-20 – Numéro 3 : Bam Adebayo n’a pas perdu de temps, future is bright à South Beach

La rédaction de TrashTalk a parlé, et malgré une belle résistance de Rudy Gobert c’est bien Bam Adebayo qui repart avec la troisième place de notre classement des meilleurs pivots NBA en 2019-20. La progression est folle, et le plafond est immensément haut.



Le coup d’œil dans le rétro



A sa sortie de Kentucky en 2017, Bam Adebayo est un projet. Un projet auquel le Heat ne confierait pas père et mère et le pivot doit même sortir le grand jeu à Pat Riley et au staff pour prouver qu’il peut en être. Bien leur en aura pris car très vite le gamin développe les qualités parfaites pour la NBA d’aujourd’hui. Gran, mobile, vraies mains, altruiste, intelligent, que demande le peuple. La saison rookie d’Eudrice est une réussite mais c’est véritablement l’année suivante qu’il explose dans un rôle d’energizer à la détente folle. A l’époque Bam est un freak, un freak intelligent mais rien qu’un freak. On ne le sait pas encore, mais la mutation suivante sera complètement folle.



Sa saison 2019-20



Tel Freezer sur Namek, la dernière est la bonne et très vite dès le début de saison, Bam Bam nous fait faire connaissance avec un tout nouveau type de joueur. On comprend ainsi très vite que le Heat a eu raison de se séparer de sa diva Whiteside car avec Adebayo parmi ses leaders, l’équipe d’Erik Spoelstra se transforme en magnifique surprise. Dernière nouvelle ? Bam n’est pas qu’un freak, il est surtout un point center redoutable d’intelligence et qui progresse minute après minute. Vrai intérieur à l’ancienne dans le sens où il demeure l’un des rares joueurs à ne goûter que très peu à la ligne des 3-points, il dénote par contre de par sa capacité à faire jouer les autres, dans la tradition d’un Joakim Noah 2013 ou d’un Draymond Green 2016. Explosion des stats, le visage est désormais connu et la belle saison du Heat termine de convaincre les coachs en février : Bam Adebayo est un All-Star.

Ses stats

16,2 points à 56,7% au tir, 10,5 rebonds, 5,1 passes, 1,2 steal et 1,3 contre en 34,4 minutes

Ses plus gros cartons

26 octobre @ Bucks : 19 points à 5/9 au tir et 9/12 aux lancers, 13 rebonds, 8 passes et 1 contre

8 novembre @ Suns : 15 points à 6/9 au tir et 3/6 aux lancers, 10 rebonds, 6 passes, 1 contre et 5 steals

17 novembre @ Pels : 18 points à 8/11 au tir et 2/2 aux lancers, 13 rebonds, 4 passes, 3 contres et 2 steals

11 décembre vs Hawks : 30 points à 13/18 au tir et 4/5 aux lancers, 11 rebonds, 11 passes et 2 steals

24 décembre vs Jazz : 18 points à 5/14 au tir et 8/10 aux lancers, 13 rebonds, 6 passes, 3 contres et 3 steals

28 janvier vs Magic : 20 points à 10/16 au tir, 10 rebonds, 10 passes et 1 steal

8 février @ Kings : 26 points à 12/16 au tir et 2/3 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 2 steals

21 février @ Hawks : 28 points à 9/20 au tir et 10/12 aux lancers, 19 rebonds, 7 passes, 1 contre et 3 steals

9 mars @ Wizards : 27 points à 9/13 au tir et 9/12 aux lancers, 14 rebonds, 6 passes et 1 contre

La suite

Si Duncan Robinson ou Kendrick Nunn n’ont pas forcément leur nom gravé dans le marbre à South Beach, nul doute que ceux de Tyler Herro et surtout Bam Adebayo y ont officiellement une sacrée importance pour le futur de la franchise. Dans un an Bam Bam signera le premier gros contrat de sa carrière NBA et deux choses semblent aujourd’hui assez attendues : 1) il y aura neuf chiffres et 2) le Heat a tout intérêt à mettre la gomme. La courbe de progression est énorme, le projet collectif peut tout aussi bien le devenir et Bam a une sacrée tête de lieutenant parfait pour une ou deux superstars en quête de victoires et de soleil. Alors rendez-vous dans un an maxoche, va falloir allonger le pognon.

