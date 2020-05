Les highlights de Bam Adebayo en 2019-20 : Bam, c’est le bruit de la claque si tu décides de défendre sur lui ou d’attaquer son cercle

Troisième meilleur pivot de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Bam Adebayo s’est placé dans la course au MIP et au DPOY cette saison. Si cette phrase est impressionnante, croyez-nous Edrice l’est encore plus sur le parquet.

Bam est incontestablement l’onomatopée la plus violente de la NBA. Elle est néanmoins bien plus agréable à entendre prononcée par Mike Breen que par Juju Fitcats. Ça tombe bien parce que de surcroît, on parie qu’il prend Tibo Inshape sans souci au bras de fer. De ce fait, c’est un petit peu le super-héros des body-builders en plus d’être la terreur des raquettes. Il faut donc croire que le Bam a aussi une fonction terrorisante, angoissante. Mais son prénom n’est pas le seul à annoncer la couleur du joueur sur le parquet, Edrice est également annoncé dès la présentation des joueurs comme le Emmanuel Adebayor du riche et ça c’est une sacrée chance. Espérons pour les fans du Heat qu’il n’ait pas la même loyauté que son presque homonyme sinon les fans du Magic doivent d’ores et déjà se frotter les mains. Quand son identité en dit autant, on a pas vraiment besoin de décrire le joueur mais on va quand même le faire, « il est fort ».

Bam a tapé du poing sur la table cette saison, il s’est affirmé comme l’un des meilleurs pivots de la Grande Ligue et cette compilation est comme un témoignage de son explosion. On vous prévient, ça met une claque.