Les highlights de Blake Griffin en carrière : se farcir des tomars du Blake de la grande époque, on appelle ça le devoir de mémoire

Blake Griffin a très peu joué en cette saison 2019-20 et lorsqu’il l’a fait il a semblé hors de forme et en mauvais état. Son sacrifice lors des derniers Playoffs contre les Bucks a laissé des traces et nous espérons maintenant pouvoir le revoir faire des highlights de haut niveau.

Blake Griffin jeune, ça saute haut, Blake Griffin l’année dernière… ça saute haut, mais Blake Griffin l’année dernière ça tire bien, ça dribble excellemment, ça passe magnifiquement et ça lead comme un patron. Le meilleur roux de la NBA, désolé Davis Bertans, n’a pas marché comme sur des roulettes cette saison et ça nous a fait rouspéter. On a même vu rouge car voir Blake Griffin dominer est une routine et cette année le voir rien que sur la feuille de match sentait déjà le roussi. Moins efficace qu’une roulette de Mario Balotelli alors qu’il est de base plus esthétique qu’une roue de Simone Biles c’est frustrant. On espère juste qu’il pourra retracer sa route et qu’il roucoulera de nouveau parce que y a pas à dire, le roux est cool.

Les nostalgiques apprécieront cette vidéo car Blake Griffin en bon état est l’un des joueurs les plus impressionnant de TOUTE L’HISTOIRE de la grande Ligue. Être sous le panier quand il monte au dunk, c’est vraiment pas de Pau. Elle était facile mais vous nous connaissez, quand on peut tartiner les Espagnols on y va… franco.