Les highlights de Giannis Antetokounmpo en 2019-20 : le Grec le plus stylé depuis Nikos Aliagas

Meilleur ailier-fort de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Giannis Antetkounmpo volait vers un deuxième titre de MVP consécutif et vers une première place à l’Est avec les Bucks avant la suspension de la saison. Pour lui MVP signifie désormais Monstre Victime de la Pandémie.

Cette saison nous avons eu le droit à un Giannis au bon lait de brebis. Plus divertissant qu’un show de Nikos Aliagas, il est donc la nouvelle personnalité d’origine grecque qui fait parler en France. Présent au bon moment comme Angelos Charisteas mais pas maladroit comme Kostas Mitroglou, il fait plus trembler les filets que tous les attaquants venant du pays. Plus à l’aise devant un micro que Nana Mouskouri et devant une caméra qu’Adèle Exarchopoulos, il a tout d’une vraie star de la pop-culture. Enfin, il coûte certes 24 millions de dollars à l’année, mais tu peux être sûr que c’est le meilleur grec de ta région, et au vu de tout ce qui a été dit dans ce paragraphe, disons qu’il est plutôt complet.

Bon, après tout ces clichés sur les Grecs on ne peut que rajouter que la compilation de la saison de Giannis est plutôt du genre très sympathique à regarder, alors on s’installe, on s’envoie des gros carrés de feta et on clique sur Play. On avait dit stop sur les clichés mais c’est plus fort que nous.