Les highlights de Trae Young en 2019-20 : des petits ponts, des half-court shots et du trashtalking, Ice Trae c’est la street

Sixième meilleur meneur de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Trae Young n’a peut-être pas gagné beaucoup de matchs cette saison mais s’il a réussi quelque chose c’est bien d’enflammer nos nuits. Y’a plus qu’à valider ça avec des wins mais alors pour le reste, merci de vous humidifier la nuque avant de visionner les images suivantes.

Si vous croisez Trae Young dans une ruelle sombre, vous ne vous douterez probablement pas du genre de phénomène qu’il est capable d’être sur un terrain de basket. Et pourtant, cette coiffure hésitante et cette moustache de jeune premier cachent ni plus ni moins que l’un des phénomènes du présent et du futur de la NBA. Prenez l’amour du tir longue distance de Stephen Curry, des bouts de skills de Kyrie Irving et un sourire à vous jurer que le mec nage en plein bonheur, épicez le tout avec quelques petits ponts et deux ou trois passes à nous rappeler le bon vieux temps des Jason Williams et autres Jason Kidd et vous obtenez donc Trae Young, 1m85 de panache sortis de maman après France 98, ça rajeunit pas didon.

Le basket champagne, celui qui ne gagne pas encore mais qui nous fait nous lever du canapé et c’est déjà ça. Allez, on s’assoit confortablement, et on vous met au défi de mater ces vingt minutes de plaisir sans frissonner une seule fois.