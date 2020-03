NBA Review 2019-20 – les Charlotte Hornets ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Première information, les Hornets ont fait… mieux que prévu. En octobre dernier on annonçait ainsi l’équipe de James Borrego potentiellement parmi les plus faibles de ces dernières années, la faute à un roster composé grossièrement de vétérans dépassés et de jeunes joueurs loin d’être prêts pour la dureté du monde des adultes. Finalement les Frelons ont étonné leur petit monde, loin des hauteurs du classement bien sûr mais loin également d’être aussi nuls qu’annoncé. La surprise Devonte’ Graham, les belles surprises Miles Bridges et P.J. Washington, les progrès discrets de Terry Rozier, ceux de Malik Monk et l’abattage de ces fameux vétérans (sauf un), autant de points positifs à retenir de la saison de Chacha. Au final un classement qui leur ressemble et un avenir proche légèrement éclairci par quelques contrats qui se terminent, on appelle ça un exercice… réussi ?

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.