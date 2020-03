Quatre ans après, DeMarcus Cousins ne porte toujours pas George Karl dans son cœur : « L’un des pires coachs que j’ai pu avoir »

Vous vous rappelez de la relation tumultueuse entre DeMarcus Cousins et George Karl ? C’était entre 2015 et 2016, une relation qui s’est terminée avec le licenciement du coach, suivi d’ailleurs par le transfert de Boogie en février 2017. DMC s’est récemment exprimé sur son ancien entraîneur, et il n’a pas vraiment eu des mots doux pour lui.

Avant les Lakers, avant les Warriors, avant les Pelicans, et surtout avant ses innombrables blessures, DeMarcus Cousins était le visage des Kings. À Sacramento, DMC a enchaîné les grosses campagnes individuelles, mais sans jamais connaître le succès collectif. Il y a eu des hauts mais surtout beaucoup de bas, et faut dire que c’était même souvent le bordel. L’un des symboles de celui-ci, c’était sa relation assez toxique avec le coach George Karl, arrivé dans la capitale californienne en février 2015. Passé notamment par les Sonics, les Bucks et les Nuggets, Karl était un coach très expérimenté avec plus de 1 000 victoires au compteur, mais il n’a jamais réussi à imposer sa patte à Sacramento et ses nombreux accrochages avec le franchise player des Kings ont participé à son licenciement en avril 2016. Pendant plus d’un an, Karl et Cousins ont été en conflit, de manière directe ou indirecte. Entre un DMC qui n’était pas très chaud à l’idée de jouer pour l’ami George, et un coach qui n’était pas très chaud à l’idée d’entraîner Boogie, forcément la relation était tendax. À l’époque, Karl avait même indiqué que Cousins était transférable, et il a fallu un stop du proprio Vivek Ranadive pour empêcher un transfert. On a eu droit à des altercations, à des périodes de silence radio, tout ça dans un climat de lose bien marqué. Bref, un bon gros fail dans les règles de l’art. Et quatre ans plus tard, DeMarcus Cousins n’a visiblement pas changé d’avis sur George Karl si l’on en croit ses récents propos.

« L’un des pires coachs que j’ai pu avoir. Très intelligent. Il est juste le pire coach possible » a-t-il déclaré sur le podcast All The Smoke.

Voilà, ça, c’est envoyé. Pas vraiment surprenant, DMC n’allait pas l’encenser après leur relation très très compliquée à Sacramento. On dirait qu’il n’a toujours pas digéré certaines choses le garçon. On attend désormais la réponse de George, qui possède sans doute aussi des pépites concernant Boogie. Et puis l’ancien coach a quelques arguments dans sa poche pour contrer l’analyse très fine de DeMarcus, puisqu’il a été Coach de l’Année durant sa carrière ainsi que quatre fois coach au All-Star Game, sans oublier de participer aux Finales NBA. Mais bon, ça remonte à loin tout ça, et on peut dire qu’il a fini sa carrière en queue de poisson. Sinon, au lieu de se faire la guerre, Cousins et Karl peuvent aussi se trouver un peu de temps pour s’expliquer autour d’un petit café. Bah oui, George ne coache plus, et Boogie vient de se faire couper par les Lakers, où il n’a pas joué une seule minute à cause de sa grosse blessure au genou l’été dernier. Les deux ont donc un peu disparu de la circulation, et c’est peut-être l’occasion de régler leurs différends non ? On a plutôt envie de dire « LOL ».

DeMarcus Cousins et George Karl n’ont jamais vraiment réussi à s’entendre, et ce n’est pas prêt de changer. On tient quand même à s’excuser auprès des fans des Kings pour cette news, qui rappelle de mauvais souvenirs alors que Sacramento tourne plutôt bien en ce moment.

Source texte : All The Smoke