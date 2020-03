NBA Top dunks du mois de février : avec tout son blé, Chris Paul s’est visiblement racheté des jambes

Quasiment 14 minutes de pur bonheur offertes par notre NBA. De la violence comme on aime, des arceaux qui prennent cher, un All-Star Weekend digne de ce nom, des highlights dans tous les sens… les marsupilamis ont une fois de plus fait le spectacle sur les parquets.

Ça commence direct avec Giannis Antetokounmpo, encore traumatisé des dernières Finales de Conférence Est, qui finit sur le poster à cause d’un Chris Boucher voulant lui rappeler l’hospitalité canadienne. Luka Doncic s’est, quant à lui, amusé à regarder les différents avions qui passaient au-dessus de sa tête lors du All-Star Weekend. Parmi eux, le MVP du Rising Stars Challenge Miles Bridges, qui est visiblement plus à l’aise dans les airs qu’au sol. Y’a peut-être moyen de lui offrir un voyage avec Thomas Pesquet s’il le souhaite. L’autre acteur principal de ce Top dunks se nomme Zion Williamson. Ça y est, King Kong semble avoir trouvé son rythme grâce à un Lonzo Ball se muant en fournisseur officiel, et ce sont tous les arceaux qui pleurent à l’idée de croiser le bestiau prochainement. Malgré ses poches remplies d’oseille, Chris Paul nous montre qu’il a encore le jus pour grimper au cercle sur alley-oop. Les produits faits maison de Malik Monk réagissent plutôt bien puisque le disciple de Lance Armstrong est parti claquer une bise à l’arceau lors du match contre les Mavericks, et enfin on retrouve les clients habituels avec notamment un LeBron James qui s’est offert le portrait de Jrue Holiday.

Encore un beau mois placé sous le signe de l’agressivité envers les cercles. Toujours un plaisir de voir ce type de vidéo qui nous rappelle à quel point ces mecs ne sont pas faits du même bois que nous.