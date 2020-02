Sacramento l’emporte chez les Clippers et continue de croire aux Playoffs : le genre de victoire qui pourrait compter cher… en avril ?

Kings et Clippers avaient rendez-vous en prime time ce samedi pour un derby californien à priori déséquilibré. Manque de pot pour les Angelinos, Sacramento aime bien déjouer les pronos et repartira finalement avec la victoire. De la maîtrise, un peu de peur et au final beaucoup de courage pour arracher une grosse victoire qui pourrait bien compter au moment du bilan final, ou pas.



Généralement, quand on voit Sacramento, douzième bilan à l’Ouest, débarquer chez les Clippers et leur hydre à quatre têtes, on a tendance à flipper pour Foxy et compagnie. Heureusement pour Luke Walton, ses joueurs ont annoncé la couleur ces derniers jours, ils sont en mission et ils croient toujours aux Playoffs. Très vite, ils associent les paroles aux actes en prenant les Clippers à la gorge d’entrée de jeu. Si la win finale des Kings est vraiment à placer sous le signe du collectif avec six joueurs en double figure, on peut se permettre une petite mention encouragement pour Kent Bazemore, très utile ce soir des deux côtés du terrain. En même temps, quand tu laisses l’ancien Hawk se prendre pour LeBron, il ne te reste plus qu’à faire ta propre auto-critique. La preuve en image.

Kent Bazemore gets a massive chase-down block on Coffey pic.twitter.com/Tx1DNOxmMe — The Render (@TheRenderNBA2) February 22, 2020

Autre mention pour Harrison Barnes, très bon défensivement et qui ne s’est pas caché en fin de match sur certaines actions importantes. Enfin, mais pas le moins important, ce bon Harry Giles a sorti un double-double des plus propres. A se demander pourquoi Sactown ne lui a pas validé son option en début de saison… Grosse win donc pour Sacramento qui valide sa belle victoire contre Memphis en allant chercher le troisième à l’Ouest, chez lui s’il vous plaît. Et c’est surtout une belle victoire car ils sont allés la chercher avec les tripes. Ils ont maîtrisé pendant les 3/4 du match, ils ont laissé Lou Williams leur mettre le feu et ramener LA devant et là…. ils n’ont pas paniqué et ils sont allés la chercher avec les dents. Pas toujours beau hein mais clairement c’est le genre de match sur lequel tu peux t’appuyer. Côté Clippers, malheureusement, il y a toujours ce côté « à réaction » et irrégulier. Certes, Paul George n’était pas là, Patrick Beverley non plus, certes y’a encore des nouveaux à intégrer mais attention à ne pas la jouer trop facile parfois. On espère pour eux que Reggie Jackson n’a pas ramené le karma de Detroit dans ses bagages sinon ça risque de rigoler en cette fin de saison.

Grosse, grosse victoire de Sacramento sur le parquet des Clippers. Il fallait confirmer après Memphis, ils l’ont fait, à eux d’enchaîner désormais. Ce sera à Golden State mercredi et c’est largement dans leurs cordes. Doc Rivers et ses ouailles resteront pour leur part à la maison pour recevoir les Grizzlies et il va falloir rebondir après trois défaites de rang.