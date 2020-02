Air Jordan 4 Black Cat : on attendait la réédition depuis 2006, la team patience est récompensée

On ne compte plus les sorties pour la Air Jordan 4 qui fêtait son trentième anniversaire en 2019. Cette fois on a le droit à une réédition de la Black Cat évidemment disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Ce n’est pas parce que le compte rond est passé que les sorties de la Air Jordan 4 doivent s’arrêter. Quand on aime on ne compte pas, c’est bien connu. Alors en attendant une prochaine collab avec UNION LA, la marque au Jumpman nous fait plaisir en remettant au goût du jour un coloris initialement sorti en 2006. Pas de Bred ou de Cool Grey cette fois-ci mais la Black Cat devrait plaire aux bruns ténébreux. Inspirée du surnom de Michael Jordan pour son style de jeu et sa mentalité, la paire est donc intégralement revêtue de noir. Les seules nuances proviennent des différents matériaux utilisés et des reflets du parquet ou du ciment selon où vous jouez, à moins que vous ne sachiez plus vous en passer et que vous les gardiez avec vous en toute occasion. Mine de rien, cela faisait 14 ans qu’on attendait ça et il faudra être vif en boutique car le succès est annoncé.

La fiche :

La grande-sœur : les

les On les imagine déjà à ses pieds : Caris LeVert, autant pour le style que pour la combinaison avec le maillot des Nets.

Caris LeVert, autant pour le style que pour la combinaison avec le maillot des Nets. L’occasion parfaite pour les porter : dans un match des fifties en noir et blanc ou plus globalement à n’importe quel moment. Elles sont assez passe-partout pour vous permettre de rentrer en boîte ou vous sentir à l’aise au bureau.

dans un match des fifties en noir et blanc ou plus globalement à n’importe quel moment. Elles sont assez passe-partout pour vous permettre de rentrer en boîte ou vous sentir à l’aise au bureau. On aime : le monochrome est parfaitement réussi.

le monochrome est parfaitement réussi. On aime moins : pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour y avoir de nouveau droit ?

Les Air Jordan 4 Black Cat sont disponibles pour un prix de 189,90 euros. On vous laisse faire le calcul de l'inflation depuis 2006.

