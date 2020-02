Michael Jordan – French Touch : deux heures d’images commentées en VF pour l’anniversaire du grand Mike

Chaque année, le 17 février est un jour spécial en NBA. Car c’est bien évidemment le jour de naissance de Marcin Gortat ou Al Harrington mais aussi celui d’un certain Michael Jordan. Pour l’occasion, Clutch23 nous a concocté une série de cinq vidéos. Encore des highlights de Jojo ? Oui mais… Des images remastérisées dont la qualité est bluffante et des commentaires en version française qui nous permettent de nous replonger dans une époque que les moins de 20 ans n’ont pas pu connaître en direct mais peuvent déguster en replay aujourd’hui, et en VF donc.

George Eddy est forcément à l’honneur derrière le micro tout au long de ces vidéos. On y retrouve aussi le son des voix de Charles Biétry (l’homme derrière les débuts de la NBA sur Canal+ dans les années 80 ne l’oublions pas) ou d’Eric Besnard qui a commenté un paquet de matchs avec l’ami George ainsi que la cérémonie des 50 Greatest à la mi-temps du All-Star Game 1997. Cette série de vidéos, pleines d’images inédites et retravaillées, retraçant la carrière de celui qui est considéré par la plupart des fans, experts ou observateurs de la balle orange comme le GOAT est aussi l’occasion de se replonger dans le basket des années 80 et 90. Un peu de Cavs de Mark Price et Craig Elho ce fidèle de Jojo, un peu de Knicks de Patrick Ewing et John Starks (un autre fidèle de Jojo), de Lakers, de Suns impuissants face à John Paxson, de Blazers amateurs de Shrug ou encore du Jazz de Bryon « j’ai glissé mais je suis sur la photo » Russell… Bref, on découvre ou redécouvre des images de Michael Jordan, ça ne peut pas faire de mal !