Buddy Hield était trop clutch : victoire au buzzer dans le concours à 3-points car, oui, on peut gagner un concours à 3-points au buzzer

Après une mise en bouche signée Bam Adebayo quelques minutes plus tôt lors du Skills Challenge, on avait donc droit ensuite au traditionnel écharpement entre les meilleurs snipers de la Ligue. Huit pyromanes désireux de nous faire oublier le temps d’une soirée l’absence longue durée des Splash Brothers et une nouvelle mouture pour le concours avec l’apparition de ballons verts situés… deux mètres derrière la ligne, parce qu’il faut bien vivre avec son temps.

Et à ce petit jeu-là, c’est évidemment Trae Young qui… n’a pas tiré son épingle du jeu. Bah ouais, on aime bien les feintes ici. Premier tireur de la soirée, celui qui participait également hier au Rising Stars Challenge et qui sera ce soir titulaire lors du match des étoiles, le meneur des Hawks aura finalement fait un passage remarqué car il aura non seulement réussi à lâcher le pire score de la soirée (15) mais n’omettant pas de ne pas réussir à finir dans le temps imparti, Joe Johnson style. Et mercé, et au revoir, et à demain. Au rayon des déceptions rajoutez également ces messieurs Devonte’ Graham (18), Duncan Robinson (19), le tenant du titre et fermier de son état Joe Harris (22) ainsi que le local de l’étape Zach LaVine (23), tous vaincus donc par notre trio gagnant de la soirée, assez largement en tête après le premier tour, Davis Bertans, Devin Booker et et Buddy Hield cumulant respectivement 26, 27 et 27 points sur le premier tour. Rendez-vous en finale donc, une drôle de phrase pour des venus de Washington, Phoenix ou Sacramento, mais rendez-vous en finale quand même, une finale qui verra donc… Buddy Hield l’emporter grâce à son ultime tir, empêchant ainsi Devin Booker de réaliser le doublé après sa victoire en 2018. Davis Bertans avait auparavant chié un tantinet sa finale (22), le sniper des Suns avait ensuite mis la barre haute (26) mais Buddy Hield aura donc attendu son tout dernier tir dans le corner et au bout du bout du chrono pour faire exploser les compteurs et porter le sien jusqu’à un suffisant 27 pour l’emporter.

Vrai concours, à repenser peut-être parce que franchement, ces ballons verts là, pas sûr que ce soit bien utile, mais vrai concours tout de même avec quelques mecs qui ont peut-être bien pris autant de plaisir en quinze minutes que depuis le début de saison. Victoire de Buddy Hield, victoire d’un joueur des Kings, et celle-là, en 2020, vous pouvez l’encadrer.