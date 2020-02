Tyler Johnson ciblé par les Lakers et les Clippers : pratique pour trouver un appart’ ça, le mec sait déjà dans quelle ville chercher

Coupé par les Phoenix Suns la semaine dernière, Tyler Johnson cherche désormais une franchise pour rebondir. Parmi les candidats ciblés par les deux équipes de Los Angeles pour se renforcer avant la fin de saison, le combo guard pourrait donc bien jouer les chasseurs de bague en juin prochain.

L’ancien joueur du Miami Heat, tradé il y a un an aux Suns, n’a jamais vraiment convaincu dans l’Arizona. Cette saison ? 5,7 points, 1,7 rebond et 1,6 passe, à 38% au tir et 29% à trois-points en 31 matchs. Des statistiques bien faibles pour le joueur qui était pourtant en fin de contrat à la fin de la saison et que l’on attendait par conséquent un peu plus saignant. Des statistiques qui peuvent aussi être vues par le prisme de son rôle aux Suns, lui qui a perdu la moitié de son temps de jeu (16 minutes par matchs cette saison) en quelques mois. Cependant, il reste suivi par les meilleures écuries de la conférence Ouest, à savoir les deux équipes de Los Angeles. À la recherche de la perle rare pour une signature d’ici le début du mois de mars, les deux franchises ciblent donc Tyler, qui a pu par le passé montrer de meilleures performances que cette saison. Notamment avec Heat, belle Floride où il tournait à plus de 13 points par match, à 43% au tir et 37% à 3-points lors de la saison 2016-2017. Des pourcentages au tir maintenus jusqu’à son transfert aux Suns et c’est probablement ce que recherchent aujourd’hui les deux contenders au titre, idée pas si mauvaise pour empêcher Rajon Rondo ou Patrick Beverley de prendre plus de trois tirs par match.

Cependant, des doutes peuvent être émis sur ce choix, tout d’abord concernant ces équipes qui cherchaient sans doute un meilleur joueur disponible. Les Clippers ont bougé lors de la trade deadline (Marcus Morris est venu s’ajouter à l’équipe de Doc Rivers), ce qui n’est pas le cas des Lakers, longtemps liés à des guards (Derrick Rose notamment) pour se renforcer avant le 6 février, et avec le refus de Darren Collison qui préfère continuer à jouer les facteurs chiants, Voiliers comme Laquiers se jettent donc comme des chiens affamés sur le bout de viande qu’il reste sur l’étal. Sur les lignes arrières ces deux équipes sont en tout cas déjà bien fournies, alors en cas de signature angélique… Tyler Johnson aura t-il du temps de jeu ? C’est là aussi un choix à faire pour l’ancien joueur des Suns, qui devra choisir entre une franchise qui joue le titre au risque de peu voire très peu jouer, et une franchise moins forte dans laquelle il pourrait avoir plus de temps de jeu et faire remonter sa valeur.

Alors, aller chercher une bague en bout du bout de banc à Los Angeles… ou choisir une franchise pour avoir plus de temps de jeu et relancer sa carrière freinée par son passage aux Suns ? Papier, stylo, vous avez quatre heures.



Source texte : Bleacher Report