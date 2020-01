Vincent Poirier et Luka Doncic se taquinent sur Twitter : il vaut mieux pour le Frenchie que ça reste sur les réseaux

Nommé influenceur de l’année par ses coéquipiers du Team France pendant le Mondial en Chine, Vincent Poirier n’a pas peur de s’attaquer à plus gros que lui pour faire grossir sa communauté. Non pas que Luka Doncic pèse plus que lui sur la balance mais on touche une autre sphère de hype avec le Slovène.

Année après année, la progression de Vince se poursuit. Pour sa première saison NBA après une campagne XXL avec Vitoria puis en Equipe de France, le Clamartois prend peu à peu ses marques à Boston. Convainquant en pré-saison puis en G League, il se bat désormais avec Daniel Theis et Robert Williams pour mériter ses minutes sous le maillot des Celtics. Ralenti par une fracture au doigt il y a quelques jours, le membre du second meilleur cinq de l’EuroLeague la saison dernière est apparu deux fois sur les parquets la semaine dernière et tourne à 1,5 point et 1,5 rebond en un peu moins de cinq minutes lors de ses 11 premières sorties en NBA. Les cainris ont toujours autant de mal à prononcer son nom mais le blaze commence à être associé à un visage et… des costumes chez l’Oncle Sam. Il faut dire qu’en dehors de ses performances sur le terrain, Vincent Poirier est le roi de la sape et il aime partager ses dernières trouvailles vestimentaires sur les réseaux sociaux. Mais ce week-end, l’intérieur s’est fait remarquer pour une autre raison en venant directement s’attaquer à Luka Doncic sur Twitter. Quand on vous dit que le gars n’a peur de rien !

you remember my firend?😊 #🏆 pic.twitter.com/eVr7Pazq7a — Luka Doncic (@luka7doncic) January 19, 2020

I do remember 😏 pic.twitter.com/O97jLqjShW — Vincent Poirier (@viinze_17P) January 19, 2020

i guess dunk is more important than championship 😂 — Luka Doncic (@luka7doncic) January 19, 2020

Hahaha i had to answer something bro 😂 — Vincent Poirier (@viinze_17P) January 19, 2020

Trashtalking dans les règles de l’art, le panier est accordé à la star des Mavericks. En effet, attaqué par le tricolore suite à la défaite du Real contre Baskonia ce dimanche, le ROY a tout de suite su trouver les mots pour plier le game. D’abord avec une photo des Finales 2018 de la Liga Endesa lors desquelles Madrid est allé s’imposé au Pays Basque lors du Game 4 pour décrocher un nouveau titre national contre l’équipe de Vince. Puis avec un commentaire assassin après la photo réponse de Poirier où le Français est en train de dunker sur El Matador. La coupe est dans l’armoire à trophées du Real et le poster de Vincent n’y change rien, victoire de Luka avec les applaudissements de son adversaire qui ne peut que s’incliner. Rien de bien méchant mais du chambrage comme on aime entre deux joueurs NBA qui restent attachés à leur ancien club en Europe et suivent avec attention leurs résultats en championnat et dans la plus prestigieuse compétition européenne. Malheureusement pour Vinze, le Real tourne bien cette saison et la victoire d’hier risque de ne pas peser face aux trophées du club de la capitale. Néanmoins, il pourra toujours se réconforter avec le sweep des Celtics contre les Mavericks lors de la saison régulière avec deux victoires en autant de confrontations directes même s’il n’était pas de la fête.

Vincent Poirier aurait-il le mal du pays ? Pas vraiment. Le Frenchie goûte son rêve NBA à fond et n’hésite pas à venir s’en prendre à l’un des meilleurs joueurs du monde sur le ton de la rigolade. On guettera évidemment les prochains affrontements entre Dallas et Boston mais aussi les France – Slovénie des prochaines années. Car Luka a gagné la bataille mais sûrement pas la guerre.