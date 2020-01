Air Jordan 1 Retro High OG Black Satin : on revisite encore les classiques

La grande famille des AJ1 s’agrandit un peu plus en ce début d’année 2020. La Air Jordan 1 Retro High OG Black Satin fait donc son apparition dans le paysage et est d’ores et disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

On ne compte plus les déclinaisons de la Air Jordan 1 Retro High qui fêtera ses 35 ans cette année. Ça passe vite comme vous dites. Mais quand on réalise le nombre de coloris proposés pour les premières paires iconiques de Jojo, on comprend mieux ce chiffre. Soit les designers de chez Jordan Brand ont vraiment des années d’avance, soit MJ est à la retraite depuis un bail (désolé les nostalgiques), soit les deux. On sait que vous connaissez déjà la réponse, alors on va plutôt se pencher sur les Air Jordan 1 Retro High OG Black Satin qui, comme leur nom l’indique, seront à dominante de bleu. Si vous avez passé ce petit test de concentration, alors on passe à la suite. Pour cette paire à l’empeigne intégralement noire donc, des petites notes de rouge au niveau des lacets, des logos Air Jordan sur les chevilles et Nike Air sur la languette viennent relever légèrement le goût de ces sneakers. La semelle est blanche et cela donne un résultat extrêmement classique et minimal bien que jamais encore vu.

La fiche :

La grande-sœur : la Air Jordan 1 Retro High OG Defiant Couture, qui reprend les mêmes couleurs avec un peu plus de caractère.

la Air Jordan 1 Retro High OG Defiant Couture, qui reprend les mêmes couleurs avec un peu plus de caractère. On les imagine déjà à ses pieds : Zach LaVine, comme n’importe qu’elle autre paire de Jojo qui pourrait sortir en noir et rouge. Surtout si le Marsu commence à piquer les records de Michael.

Zach LaVine, comme n’importe qu’elle autre paire de Jojo qui pourrait sortir en noir et rouge. Surtout si le Marsu commence à piquer les records de Michael. L’occasion parfaite pour les porter : dans la rue, à un mariage ou à un enterrement, l’avantage des classiques comme celui-ci c’est qu’on les met quand on veut.

dans la rue, à un mariage ou à un enterrement, l’avantage des classiques comme celui-ci c’est qu’on les met quand on veut. On aime : le côté classique et passe partout qui permet d’arriver chez les beaux-parents avec des Jojo aux pieds sans se prendre de remarque. En plus il paraît que c’est bon pour la confiance.

le côté classique et passe partout qui permet d’arriver chez les beaux-parents avec des Jojo aux pieds sans se prendre de remarque. En plus il paraît que c’est bon pour la confiance. On aime moins : on ne comprend toujours pas comment un tel coloris n’a pas pu être sorti plus tôt tellement ça semble être la base.

La Air Jordan 1 Retro High OG Black Satin est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Quand on sait le temps qu’elles durent, normalement ça passe.

Source : Jordan Brand