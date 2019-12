Preview Pelicans – Pacers : trois Holiday sur le même terrain, manque plus que Madonna pour chanter l’hymne

Un peu plus d’une semaine après le match entre la triplette Antetokounmpo, c’est au tour de la triplette Holiday de s’affronter. C’est cette nuit à 1h au Smoothie King Center. Ce New Orleans – Indiana est donc attendu par toute l’Amé… ah non juste par les parents en fait.

On ne va pas se mentir, l’avant-dernier de l’Ouest face au sixième de l’Est, normalement on s’en tape un peu. Mais là on a quand même trois frères qui vont en découdre. Jrue accueille son grand frère Justin et le petit Aaron. Deux contre un c’est pas fair-play mais Jrue aura tout un public acquis à sa cause. Alors voici quelques scénarios potentiels sur la façon dont le match entre les Holiday brothers pourrait se dérouler :

Justin et Aaron attaquent sur le frangin, Aaron commence à travailler Jrue, provoquant déjà deux fautes dans le premier quart-temps. Le coach des Pels Alvin Gentry le laisse tout de même sur le terrain, alors que Justin vient prendre le relais pour en provoquer une autre avant d’en finir dans le premier acte. Les deux n’arrêteront pas de le travailler jusqu’au milieu du quatrième quart, où Jrue frustré prend une sixième faute. Exclusion et mission réussie pour Justin et Aaron. Et dire que ça avait été annoncé pendant le réveillon. Les coquins ont réussi leur coup et lui font au revoir alors qu’il retourne sur le banc.

Jrue et Justin se sont toujours détestés, déjà petits ils ne faisaient que se chamailler. Ce match est l’occasion d’en découdre. Ça joue des coudes, ça montre un peu les muscles, le moins malin des deux lâche un « fils de plage ». Pas cool, le ton monte petit à petit et l’autre rétorque « de toute façon tu as toujours été le préféré de maman », on dirait un repas qui dérape entre gosses. C’est à base de « ouais mais tu recevais toujours plus de cadeaux à Noël d’abord ». Ça se termine en bon petit fight, suffisant pour que les deux soient exclus. Les arbitres checkent le replay pour voir qui a gagné mais ils se rendent compte qu’Aaron est sorti du banc pour rentrer sur le terrain, il est logiquement expulsé également. La fratrie est renvoyée aux vestiaires et sera en prime privée de desserts. Ça leur apprendra.

Sans que personne ne sache comment cela est exactement arrivé, une échauffourée démarre entre un frère Holiday et le joueur des Pelicans Josh Hart. Justin vient prêter main forte à Aaron, suivi de près par… Jrue, qui balaye son propre coéquipier. Une action intolérable pour la franchise de New Orleans, qui est obligée de transférer son joueur aux… Pacers. Bah ouais mais on ne touche pas à la famille en même temps.

Jrue fait un chantier sur ses frères qui lui sont largement inférieurs ce soir. Mais le collectif Pacers fera tout de même le taf et Jrue perdra le match malgré tout. C’est ça de jouer aux Pels. Pas grave, il retentera sa chance le 8 février prochain.

Bonne chance aux darons, qui à défaut de devoir faire un choix d’équipe, vont devoir entendre le trashtalk incessant de celui ou ceux qui vont gagner ce match. On espère juste que les commentateurs auront la présence d’utiliser les prénoms. Histoire qu’on évite un « belle passe d’Holiday pour Holiday qui va dunker sur Holiday ! ».