Blessé lors des derniers Playoffs et forfait depuis le début de la saison, le meneur des Cavs Darius Garland va faire son grand retour ce soir contre les Sixers.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania d’ESPN.

Pour rappel, Darius Garland a été opéré du gros orteil durant l’intersaison. Il avait manqué quatre matchs de Playoffs l’an passé et n’a jamais trouvé son rythme face aux Pacers en demi-finale de conférence.

Le meneur double All-Star reste sur une saison à quasiment 21 points et 7 passes de moyenne, à 47% au tir dont 40% à 3-points et 88% aux lancers-francs. Une production qui manque aux Cavs en ce début de saison. En effet, Cleveland ne possède que la 26e attaque NBA (111,3 points pour 100 possessions) après avoir démonté toutes les défenses de la Ligue l’année dernière (meilleure attaque NBA).

Le retour de Garland permettra-t-il à la bande de Kenny Atkinson (bilan de 4 victoires – 3 défaites) de vraiment lancer sa saison ?