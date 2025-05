Les Warriors éliminés : quelles priorités cet été ? Apéro TrashTalk

Fraîchement éliminés des Playoffs par les Wolves, les Warriors peuvent basculer entre regrets et optimisme. Un transfert réussi avec Jimmy Butler, des « What if » si Curry ne s’était pas blessé, la franchise de Golden State peut se tourner vers la fin de carrière de Steph et se trouver compétitif. Mais que faut-il faire cet été pour encore plus renforcer le groupe ? Comment gérer les dossiers Kuminga et Podziemski ? Quels vétérans viser ? C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !

