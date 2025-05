Jouer une finale de Conférence chez les Knicks, une affaire de famille pour les Brunson

25 ans après un certain Rick Brunson, c’est au tour de Jalen Brunson de disputer une finale de Conférence Est. Avec les Knicks, la même équipe. Une symbole du destin, ce sont les Pacers qui se dresseront devant New York cette saison, comme en 2000. En espérant une fin plus heureuse pour le fiston, tout de même.

C’est une heureuse coïncidence, comme la NBA adore en créer. Jalen Brunson va disputer, pour les Knicks, une finale de Conférence. La première depuis 2000. À l’époque, son père Rick Brunson était membre de l’équipe portée par Patrick Ewing. Il n’avait pas vraiment les responsabilités que son fils peut avoir aujourd’hui dans le groupe, mais la symbolique est juste magnifique.

— Yahoo Sports (@YahooSports) May 17, 2025

Toutefois, il faudra jouer avec le destin et surtout jouer au basket pour éviter la même destinée qu’il y a 25 ans. Les Bockers avaient été éliminés en 6 matchs, par une équipe des Pacers ayant pour leader un certain Reggie Miller. Aujourd’hui, c’est Tyrese Haliburton qui se dresse devant la Grosse Pomme, avec une formation jusqu’ici épargnée par les blessures et dépositaire d’un jeu efficace qui a écarté Bucks et Cavaliers.