Le père de Tyrese Haliburton a chambré Giannis Antetokounmpo sur le terrain après la victoire des Pacers cette nuit, de quoi créer une grosse embrouille avec le Greek Freak. Le meneur star d’Indiana ne cautionne pas le comportement de son daron.

Il s’est sans doute passé beaucoup de choses dans la tête de Tyrese Haliburton après le buzzer final.

Il y avait évidemment l’excitation d’avoir remporté le match et la série face aux Bucks, surtout que c’est Tyrese qui a marqué le game-winner histoire de bien fermer la bouche de ceux qui le considèrent comme “surcoté”.

Et puis ensuite, il y a eu de l’incompréhension. De l’incompréhension devant le comportement de son père, qui a manqué de respect à Giannis Antetokounmpo en le chambrant à la fin du match.

De quoi mettre Tyrese dans une position inconfortable en conférence de presse.

“En ce qui concerne l’incident entre Giannis (Antetokounmpo) et mon père, je n’avais aucune idée de ce qui s’était passé jusqu’à ce qu’on me montre la vidéo en revenant aux vestiaires” a déclaré Haliburton, qui ne cautionne pas le comportement du daron. “Mon père et moi en avons parlé et je ne suis pas d’accord avec ce qu’il a fait. Je pense que le basket est le basket et qu’il faut laisser parler le terrain. Je pense qu’il était tout simplement excité. Il a vu que son fils avait marqué un game-winner et il était entré sur le terrain. Il a été pris par les émotions du match. Mais j’en ai parlé avec lui, (et) j’en parlerai avec Giannis. Je pense que mon père a eu tort sur ce coup-là”.

“I don’t think that my pops was in the right at all there. … We will have a conversation and I’ll talk to Giannis it’s unfortunate we’re all grown men.”

Tyrese Haliburton on the confrontation his dad had with Giannis following Pacers-Buckspic.twitter.com/NJfCnPEfUR

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) April 30, 2025

Oui, le père de Tyrese Haliburton a eu tort et il le reconnaît lui-même : “Je m’excuse sincèrement auprès de Giannis, des Bucks et des Pacers pour mes agissements à la fin du match” a déclaré le daron sur X.