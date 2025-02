Le match entre les Hornets et les Lakers était aussi l’occasion de voir évoluer deux Français côté Charlotte.. Un seul a joué au final, c’était pas fou d’ailleurs, mais on vous résume quand même tout ça rapidement !

Les résultats de la nuit

Hornets – Lakers : 100-97 (les stats)

Tidjane Salaün

3 points, 6 rebonds et 1 steal, quelques duels défensifs perdus et globalement beaucoup de galères en attaque dans une équipe qui se perd un peu dès que LaMelo Ball n’est plus sur le terrain. On se console avec la win, mais que c’est dur pour Titi.

Moussa Diabaté

Signer un contrat avec les Hornets, mais rester sur le banc pour voir Mark Williams et, surtout, ce brigand de Jusuf Nurkic envoyer de la brique comme s’il jouait à Minecraft. Pas demain qu’on comprendra à quoi jouent les Hornets avec Moussa.

