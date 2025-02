Cette nuit en NBA, Zaccharie Risacher et Bilal Coulibaly se sont affrontés et ça a tourné légèrement en faveur du rookie. Les deux hommes sont dans une très bonne phase.

Les résultats de la nuit

Mavericks – Rockets : 116-105 (stats)

– Rockets : 116-105 (stats) Lakers – Pacers : 124-117 (stats)

– Pacers : 124-117 (stats) Wizards – Hawks : 112-125 (stats)

: 112-125 (stats) Magic – Spurs : 112-111 (stats)

– Spurs : 112-111 (stats) Wolves – Blazers : 114-98 (stats)

– Blazers : 114-98 (stats) Bulls – Warriors : 111-132 (stats)

: 111-132 (stats) Grizzlies – Thunder : 112-125 (stats)

: 112-125 (stats) Knicks – Celtics : 104-131 (stats)

: 104-131 (stats) Suns – Nuggets : 105-122 (stats)

: 105-122 (stats) Kings – Pelicans : 123-118 (stats)

– Pelicans : 123-118 (stats) Clippers – Jazz : 130-110 (stats)

Bilal Coulibaly

17 points, 5 rebonds et 6 passes à 6/20 au tir et 4/4 aux lancers. Un match où Bilal a pris la gonfle. Le patron, c’est lui. Reste à s’ajuster un peu sur l’adresse, et ça va bientôt donner des cartons offensifs plus qu’intéressants.

Alexandre Sarr

N’a pas joué.

Zaccharie Risacher

18 points, 1 rebond, 1 passe à 8/12 au tir. Quand c’est précis, ça clique fort. On ne va pas dire que l’absence de Jalen Johnson est une bonne chose pour lui, mais on va le dire quand même car il a plus de place dans le jeu et que d’un point de vue développement, c’est carrément cool. Keep going !

Victor Wembanyama

18 points, 9 rebonds, 3 passes, 4 contres à 5/12 au tir et 7/8 aux lancers. Un match un poil compliqué pour notre Alien, parfois en retard sur sa défense, peu adroit de loin et avec un game winner manqué. Un petit coup de mou, ça peut arriver. Allez, on se remet les idées en place et on se vengera au All-Star Game !

Ousmane Dieng

N’a pas joué.

Rayan Rupert

N’a pas joué.

Rudy Gobert

Belle victoire des Wolves face aux Blazers. La tour de contrôle de Saint Quentin a posé un nouveau gros double-double avec 15 points et 11 rebonds. Maintenant, pour lui comme pour son équipe, il faut enchaîner.

Nicolas Batum

Match assez peu intense pour le Français. Seulement cinq minutes sur le parquet pour deux petits rebonds et un tir tenté. On a connu des samedis soirs plus intenses …

