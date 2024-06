Kyrie Irving a manqué son rendez-vous avec les Celtics

C’était l’une des storylines de ces Finales NBA 2024, sans doute la plus grande : l’affrontement entre Kyrie Irving et son ancienne équipe des Boston Celtics. On attendait un grand Uncle Drew, on l’attend toujours. Problème : c’est désormais trop tard.

Kyrie Irving a quitté le parquet du TD Garden avec dignité, en saluant ses adversaires de Boston avant que ces derniers ne célèbrent leur 18e titre de champion NBA. Une belle image, surtout quand on connaît l’historique épicé entre Kyrie et Boston. Mais cela ne changera rien au fait qu’Uncle Drew a manqué son rendez-vous tant attendu avec les Celtics.

Auteur de 15 points et 9 passes à seulement 5/16 au tir en 41 minutes cette nuit, Irving a une nouvelle fois galéré sur le parquet du TD Garden, comme cela avait pu être le cas lors des deux premiers matchs de la série (14 points et 6 passes de moyenne sur les trois matchs à Boston).

Insuffisant, beaucoup trop insuffisant pour que Dallas espère quoi que ce soit face à la meilleure équipe NBA cette saison. Si Irving a proposé un tout autre visage lors des deux matchs dans le Texas (28 points de moyenne), il n’a pas répondu présent quand son équipe avait le plus besoin de lui. C’était tout particulièrement le cas cette nuit au TD Garden : Game 5 en terre hostile, victoire impérative pour Dallas, mais pas d’Uncle Drew à l’horizon. Il n’a pas su faire ses différences habituelles, il n’a pas pu faire taire les sifflets du TD Garden. Résultat, les Mavs ont fini par couler.

Restant sur 13 défaites consécutives contre Boston avant la victoire du Game 4 à Dallas, Kyrie Irving n’a toujours pas gagné au TD Garden depuis les Playoffs 2021, quand il était encore à Brooklyn et qu’il avait piétiné le logo des Celtics. Si de l’eau a coulé sous les ponts depuis, si Kyrie a gagné en maturité et semble désormais en paix par rapport à son expérience ratée à Boston, une chose n’a pas changé : au Garden, il n’est que l’ombre de lui-même.

Kyrie Irving à Boston sur ces finales (3 matchs) :

14,3 points

5,7 passes

2 ballons perdus

34% au tir

3/17 à trois points (soit 17,6% de réussite)

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2024

Kyrie Irving voulait forcément briller contre son ancienne équipe, son ancien public. Pas forcément par désir de vengeance, mais surtout en tant que compétiteur qui a l’opportunité de gagner un deuxième titre NBA sur ses anciennes terres. Il le voulait d’autant plus que ces Playoffs 2024 ressemblaient beaucoup à une véritable rédemption pour Irving.

Après des années tumultueuses entre Boston et Brooklyn, remplies de controverses, blessures et résultats décevants, Kyrie Irving a trouvé sa place à Dallas, où il a mis son talent mais aussi son leadership au service du collectif. Aux côtés de Luka Doncic, il a aidé les Mavs à rebondir pour aller jusqu’en Finales NBA, enchaînant notamment les exploits en Playoffs. Un titre NBA face à Boston, ça aurait été la consécration ultime pour Uncle Drew. Au lieu de ça, il s’est planté contre l’équipe qu’il voulait autrefois emmener au sommet. Et avec ça c’est ce genre de vannes qu’il va devoir supporter lors des prochaines semaines :

N’oubliant pas de rendre hommage aux Celtics en conférence de presse d’après-match, Kyrie Irving espère désormais utiliser cette expérience douloureuse pour continuer à grandir, individuellement mais surtout collectivement. Et qui sait, peut-être qu’un jour, il aura droit à sa revanche sur Boston.