Premier week-end de Playoffs ? Match commenté en direct sur TrashTalk. Retour des Kings en Playoffs après 17 ans d’absence ? MATCH COMMENTÉ EN DIRECT SUR TRASHTALK. Et comme par hasard, ce live… restera dans la légende.

Ce devait être une nuit historique et ce le fut, mais pour des raisons assez originales. Tout d’abord ? Une prise d’antenne pour vivre… la fin de Cavs – Knicks, parce que le money time entre les brouettes de Donovan Mitchell et Jalen Brunson l’imposait. Et c’est d’ailleurs sur un shoot de Jalen que le canapé de TrashTalk explosait une première et… une dernière fois, car ce qui devait arriver arrive : une “voisination” du live, entendez par là la demande expressive des voisins du dessus de la mettre en veilleuse.

Merde.

Au final on part donc sur un live ASMR de légende malgré un match qui aurait mérité de se claquer une extinction de voix, mais n’est-ce pas là le propre des Kings de Sacramento, toujours partants pour ne pas pas faire comme les autres. Allez, envoyez le replay, et en silence s’il vous plait.