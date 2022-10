Les Blazers n’avaient pas encore perdu un match cette saison. C’est désormais chose faite, le Heat est passé par là et s’est imposé tranquillement 119-98 dans l’Oregon. En plus de ça, Damian Lillard s’est blessé dans le troisième quart et n’est jamais revenu sur le parquet. La fin de la Dolce Vita pour les Blazers.

Les stats d’un match lors duquel Udonis Haslem a joué, assez rare pour être signalé

Tout allait pour le mieux à Portland depuis la reprise. Quatre matchs, quatre victoires, parfois contre des équipes supposément plus faibles (Kings et Lakers), parfois contre des contenders (Suns et Nuggets). Un Damian Lillard de retour et toujours à l’heure, avec 34 points de moyenne et du clutch à gogo comme d’habitude. C’était la teuf dans l’Oregon, oui, mais voilà toute belle histoire possède une fin. Dans un match serré pendant une mi-temps, les Blazers se sont finalement inclinés 119-98 face au Heat après un deuxième acte à sens unique. Une défense à la ramasse, une attaque en manque de réussite, on n’a pas reconnu les Blazers au retour des vestiaires. Au final, ça donne une grosse défaite au bout de six minutes de garbage time que personne n’avait envie de jouer ni de regarder. Les Milwaukee Bucks sont donc la dernière équipe invaincue de la Ligue, bon c’est plus simple quand on a joué que trois matchs, mais on n’est pas là pour débattre du calendrier. Toujours est-il que les Blazers n’ont plus cet honneur, et pour ne rien arranger leur star revenante Damian Lillard s’est blessé au mollet, une élongation selon les premières informations. Dame qui est sorti en milieu de troisième quart pour ne plus revenir sur le parquet.

Des lignes qui font peur aux fans de Portland évidemment, puisque leur star de 32 ans revient tout juste d’une très longue blessure. Un malheur n’arrive jamais seul, donc, et voilà un début de saison de rêve qui on l’espère ne virera pas au cauchemar. À l’inverse, le Miami Heat vient peut-être de lancer enfin son exercice 2022-23. Après un départ très poussif, avec trois défaites pour une petite victoire, les hommes d’Erik Spoelstra viennent de signer leur performance la plus convaincante jusqu’ici. Une victoire acquise au collectif : douze scoreurs différents, dont six entre 14 et 18 points, on partage le gâteau bien comme il faut en Floride. Kyle Lowry qui sort un 5/5 du parking, Max Strus qui joue les sixièmes hommes de luxe, Bam Adebayo meilleur marqueur de son équipe… tout a roulé pour le Heat, qui s’est même permis de ne faire jouer aucun de ses starters plus de 30 minutes. Mieux, ou pire c’est une question de point de vue, un ancien a foulé le parquet : eh oui, Udonis Haslem a joué deux minutes, le temps de prendre un rebond et de rater un tir. Une victoire en reposant les cadres et en faisant croquer tout le monde, on ne pouvait pas demander mieux à Miami.

Ça y est, l’effet lune de miel pour les retrouvailles de Damian Lillard avec les Blazers semble s’être dissipé. Dame est sorti blessé et son équipe n’est plus invaincue, sale soirée qui on l’espère n’annonce pas le pire à Portland.