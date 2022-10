Cette nuit les Sixers, les Celtics, les Warriors et les Lakers se la colleront de manière officielle pour sonner le gong de cette saison NBA 2022-23. Que cette intersaison fut longue, et quel bonheur donc de retrouver nos loulous en tenue, malgré les cernes qui vont bientôt faire leur retour, malgré une vie sociale repartie pour faire bande à part.

Comment on regarde la NBA ? C’est à quelle heure ? C’est quand les grandes dates à suivre ? Je dois être fan de quelle équipe ? De quel joueur ? C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Et Victor Wembanyama il joue dans l’équipe de Tony Parker ? Vous vous posez des questions, on y répond dans la joie et la bonne humeur, histoire d’être sûr d’attaquer ce marathon non pas bille en tête mais plutôt avec toutes les billes en têtes, pour se la kiffer, pour ne pas craquer, parce que le marathon NBA porte bien son nom, parce qu’un marathon il faut avant tout le finir.

Quelques heures, quelques minutes même selon votre heure d’écoute de cette vidéo, et Allez, café refait donc surface dans ta vie. On solidifie les bases et on repart pour un tour, cœur cœur.